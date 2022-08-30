Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории

Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории

Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территорииПесков ответил на обещание Зеленского вернуть утраченные Киевом территории

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который пообещал вернуть украинские территории, перешедшие под контроль России во время специальной операции, пишет ТАСС.

Во время брифинга пресс-секретарь российского лидера уточнил, что специальная военная операция на Украине продолжается методично. «Продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты», — подчеркнул он.

24 августа украинский президент в ходе выступления на международном саммите «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. Кроме того, он указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России.

В конце июля Зеленский отметил, что контроль над утраченными территориями страны будет возвращен в течение трех-шести недель, то есть к концу августа. Он призвал российских военных к бегству.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кириенко: Фонд президентских грантов поддержит свыше 900 проектов из 80 регионов России
Кириенко: Фонд президентских грантов поддержит свыше 900 проектов из
Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории
Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории
Александр Серов пошел на кардинальные перемены внешнего вида и сильно удивил поклонников своим преображением
Александр Серов пошел на кардинальные перемены внешнего вида и сильно
Xbox представил уникальную Xbox Series S в стиле Pac-Man
Xbox представил уникальную Xbox Series S в стиле Pac-Man
Fireblocks добавил поддержку DeFi-приложений и NFT на базе Solana
Fireblocks добавил поддержку DeFi-приложений и NFT на базе Solana
Психолог рассказала, какие женщины обречены на одиночество и почему так происходит
Психолог рассказала, какие женщины обречены на одиночество и почему
Так трогательно, что даже бывшая оценила! Павел Прилучный поделился свадебным видео, на котором плачет
Так трогательно, что даже бывшая оценила! Павел Прилучный поделился
В WhatsApp появится новая возможность отвечать на звонки
В WhatsApp появится новая возможность отвечать на звонки
Наркодилерша решила судиться с Netflix из-за шоу о ее жизни
Наркодилерша решила судиться с Netflix из-за шоу о ее жизни
Наталья Фриске о бывшем, от которого ушла беременной: «Прощала ему вранье и гуляния»
Наталья Фриске о бывшем, от которого ушла беременной: «Прощала ему
Максим Галкин вернется в Россию, считает Шахназаров
Максим Галкин вернется в Россию, считает Шахназаров
Кушанашвили озвучил феноменальные заработки Леры Кудрявцевой
Кушанашвили озвучил феноменальные заработки Леры Кудрявцевой

Топ на сегодня

"Контрнаступление" на Херсон поссорило США и Великобританию
"Контрнаступление" на Херсон поссорило США и Великобританию
Романтический ужин и фото на память: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили свой медовый месяц в Италии
Романтический ужин и фото на память: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева
Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева
Трамп призвал немедленно провести новые выборы президента США
Трамп призвал немедленно провести новые выборы президента США

Еще по теме

Пушков ответил на слова Зеленского о "возвращении" Крыма
Поклонская ответила на обещание Зеленского вернуть Крым
Кремль ответил на вопрос Зеленского к Путину
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "возвращении" полуострова