Критики назвали Immortality одной из лучших игр года — она сегодня выходит в Game Pass
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Критики назвали Immortality одной из лучших игр года — она сегодня выходит в Game Pass

Критики назвали Immortality одной из лучших игр года — она сегодня выходит в Game Pass


Сегодня игра Immortality станет доступна в подписке Game Pass. Проект выходит в подписке на Xbox Series X | S и PC сразу после релиза, и незадолго до выхода игры в сети появились первые обзоры на нее. Ранее было известно, что журнал EDGE оценил игру на 10 из 10, а теперь подоспели оценки и других критиков.

На данный момент у Immortality на сайте Opencritic оценка в 88 баллов из 100, все рецензенты рекомендуют опробовать игру. Некоторые из оценок:



IGN — 8 / 10



GameSpot — 8 / 10



God is a Geek — 10 / 10



Press Start — 9.5 / 10



Digitally Downloaded — 4.5 / 5



WhatIfGaming — 10 / 10

Immortality — это новая игра от Сэма Барлоу (создатель Telling Lies и Her Story), выполненная в стиле прошлых проектов автора, в жанре FMV. В игре предстоит разбираться в запутанном деле о пропавшей актрисе, исследуя кадры из фильмов с ней, которые так и не вышли.

Журналисты отмечают, что Immortality — лучшая работа Сэма Барлоу с отличным сценарием, первоклассной работой актеров и великолепным оформлением. Игру ругают за некоторую «беспорядочность» в начале, которая может привести к тому, что игроки бросят проект до полного погружения в него. Однако, рецензенты говорят, что погрузившиеся в Immortality игроки точно не пожалеют о потраченном времени, получив отличный игровой опыт и интересную многогранную историю. Прохождение занимает 10-15 часов.


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Сразу несколько изданий отметили, что Immortality — один из лучших игровых опытов авторов рецензий в их жизни. В частности, так об игре отзываются авторы рецензий на XboxEra, video games are good, WhatIfGaming.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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