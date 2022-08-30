Кто родился 30 августа

Алексей Геннадьевич Нечаев (56 лет)

Руководитель фракции «Новые люди». Образование — высшее: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 1997 году создал и возглавил компанию по производству и торговле косметикой «Русская линия». В том же году с партнером приобрел патент на применение аквафтэма. В 2001 году в связи с выходом на международные рынки компания Нечаева прошла ребрендинг и ее название было изменено на Faberlic. В феврале 2021 года инвестиционный фонд Алексея Нечаева приобрел интернет-издание Sports.ru.

В этот день также родились:

Александр Григорьевич Лукашенко (68 лет)

Президент и Главнокомандующий Вооруженными силами Белоруссии с 20 июля 1994 года. Президент Национального олимпийского комитета с 15 мая 1997 года по 26 февраля 2021 года. С 26 января 2000 года, со дня вступления в силу Договора о создании Союзного государства, — председатель Высшего государственного совета Союзного государства. Находится в должности главы государства дольше всех действующих глав государств Евразии (за исключением некоторых монархов и Высшего руководителя Ирана) — 28 лет. Сам политик не раз признавал авторитарность своего правления.

Анна Степановна Политковская (1958-2006)

Российская журналистка, пресс-секретарь издания «Новая газета», общественный деятель, правозащитник и писатель. В 1980 году окончила факультет журналистики МГУ. Работала и сотрудничала с различными газетами, включая «Известия», «Воздушный транспорт», «Мегаполис-экспресс», а также издательствами — «Эскарт», «Паритет». С 1999 года стала обозревателем «Новой газеты». С июля 1999 года не раз выезжала в зоны боевых действий и лагеря беженцев в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В декабре того же года организовала эвакуацию 89 жителей грозненского дома престарелых, которые ее стараниями были расселены на территории России. Занималась правозащитной деятельностью, помогала в судах матерям погибших солдат, проводила расследования коррупции, участвовала в переговорах с террористами — захватчиками «Норд-Оста». Автор документальных книг «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Вторая чеченская». 7 октября 2006 года была застрелена в лифте своего дома.

Леонид Аронович Шварцман (1920-2022)

Советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино. С 1948 года работал на киностудии «Союзмультфильм», в 1951 году окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве, с 1963 года стал работать самостоятельно, а с 1975-го — как режиссер. Принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году. Участник многих выставок, в том числе персональных, иллюстрировал детские книги. Обладатель американской награды «Голливуд — детям» и приза «За вклад в профессию» на XI Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале (2006).

Исаак Ильич Левитан (1860-1900)

Русский художник, мастер «пейзажа настроения», член Императорской академии художеств. Не получил законченного художественного образования, однако его картины пополняли коллекцию Павла Третьякова, появлялись в экспозициях передвижников и на Всемирной выставке в Париже. В 38 лет получил звание академика пейзажной живописи и стал преподавать в Училище живописи, ваяния и зодчества, которое когда-то не окончил сам. К значимым произведениям относятся: «Осенний день. Сокольники», «Вечерний звон», «Свежий ветер. Волга», «Ненюфары», «Над вечным покоем», «Владимирка». В 2019 году из Третьяковской галереи украли картину «Летний пейзаж. Пашня». Вскоре ее нашли на аукционе. Стартовая цена составляла больше 2,5 миллиона рублей.