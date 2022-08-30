Кушанашвили озвучил феноменальные заработки Леры Кудрявцевой
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Кушанашвили озвучил феноменальные заработки Леры Кудрявцевой

Кушанашвили озвучил феноменальные заработки Леры Кудрявцевой
По словам скандального журналиста, ведущая Лера Кудрявцева зарабатывает баснословные суммы денег. Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире авторской программы «Каково?!» озвучил заработок своей подруги Леры Кудрявцевой на телевидении. Недавно он был на съемках «Секрета на миллион». «Я успел спросить у Леры, как у нее дела. Она сказала, что спина болит. Какая-то у нее вечная хворь. Она болеет 364 дня в году. Она один день снимается. Получает 70 миллионов рублей за съемочный день. И потом идет дальше болеть», сказал Отар Кушанашвили.
Как отметил Кушанашвили, он интересуется состоянием Кудрявцевой. «Спрашиваю, что с ней. То понос у нее, то золотуха. То отрицательная аритмия. Она говорит: «Не знаю, Отарик». Лера роскошно выглядит. Я ее люблю любой», — заметил Кушанашвили. Напомним, что Лера Кудрявцева ведет программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на канале НТВ. У них очень хорошие рейтинги на телевидении.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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