Лиза Янковская продемонстрировала свои трусы
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Лиза Янковская продемонстрировала свои трусы

Лиза Янковская продемонстрировала свои трусы
Актриса Елизавета Янковская решилась на смелый кадр. Оксана Фандера поделилась пикантным фото своей взрослой дочери Елизаветы. Актриса сделала этот кадр во время совместной прогулки. На снимке дочь звезды российского кинематографа запечатлена в «полёте», во время которого у неё задралась юбка. Теперь любой желающий может насладиться эффектным ракурсом или, наоборот, высказать своё «фи» публичной демонстрации трусов. Стоит отметить, что Елизавета нисколько не обиделась на звездную маму за то, что она выставила напоказ обсуждаемый кадр. Она считает этот портрет произведением искусства. «Как красиво», — восхищается изображением дочь Фандеры.
Сама Оксана оставила в описании портрета загадочное высказывание, из которого поклонники сделали вывод, что актриса, возможно, навсегда останется жить за границей. Еще весной Фандера уехала из России вслед за другими звездами. Она никак не объяснила свой отъезд и не объявила дату возвращения. «Некоторые бумеранги не возвращаются. Они выбирают свободу», — написала Фандера. Что касается сына Фандеры Ивана Янковского, то он и его жена Диана Пожарская остались жить в России. Недавно супруги отметили первый день рождения своего сына Олега. Молодые звезды российского кино поженились в 2021 году, незадолго до прибавления в семье.
# Шоу-бизнес Янковская Елизавета
По материалам: z-aya

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