Logitech и Ericsson уходят из России
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Logitech и Ericsson уходят из России

Logitech и Ericsson уходят из России

Швейцарский производитель компьютерной периферии Logitech принял решение покинуть российский рынок вследствие "нестабильной ситуации". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу фирмы.

В Logitech отметили, что прекращение работы на территории РФ временное, и в менеджменте надеются вернуться в Россию тогда, когда для этого возникнут "подходящие условия".


"После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия", - заявил представитель Լogitech Бен Старки.

Примеру Logitech в понедельник последовала шведская телекоммуникационная компания Ericsson: фирма покинет РФ к концу текущего года, уволив всех сотрудников. Как пишет "Коммерсантъ", руководство Ericsson уведомило об этом работников еще 22 августа.

В ближайшие месяцы шведская компания будет постепенно прекращать работу в РФ "по мере выполнения обязательств перед заказчиками". Во избежание трудностей, с которыми могут столкнуться кадровые сотрудники, в Ericsson пообещали помочь работникам "финансово и социально".

28 февраля в связи с началом военной операции на Украине Ericsson объявила о временной приостановке поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. В апреле фирма отправила сотрудников в оплачиваемый отпуск. Гендиректор компании Бёрье Экхольм заявил, что издержки от выхода с российского рынка составили примерно 113 млн долларов.

Летом американская корпорация Microsoft заявила, что в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине фирма будет сокращать свое присутствие в РФ до тех пор, пока из активов почти ничего не останется. Примеру компании последовал другой мировой IT-гигант, производитель сетевого оборудования Cisco.

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По материалам: uposters.ru

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