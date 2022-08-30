Лучшие врачи России начали бесплатно помогать пациентам онлайн
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Лучшие врачи России начали бесплатно помогать пациентам онлайн

Лучшие врачи России начали бесплатно помогать пациентам онлайнВрачи федеральных медцентров начали проводить бесплатные онлайн-консультации пациентов

Лучшие врачи России начали проводить для пациентов бесплатные онлайн-консультации в рамках проекта «Облако здоровья». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе общественной организации «Лига здоровья нации».

Проект «Облако здоровья» ориентируется на помощь россиянам, которые не могут получить профессиональную консультацию врачей из-за проживания в отдаленных населенных пунктах или в силу других обстоятельств. Специалисты ведущих федеральных медицинских центров проводят онлайн-приемы пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми, офтальмологическими и гинекологическими заболеваниями, а также болезнями ЛОР-органов.

По итогам консультации россияне могут быть приглашены к врачу на очный прием, а при необходимости получить помощь с госпитализацией в работающие с проектом федеральные медучреждения.

Для записи на дистанционную консультацию необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» и отравить заявку на запись к необходимому специалисту. После этого пациент получит приглашение на онлайн-прием на конкретный день и время. Россияне также могут воспользоваться одноименным мобильным приложением, скачав его в App Store или Google Play.

Ранее врач-терапевт Алексей Безымянный в беседе с «Лентой.ру» назвал телемедицину одним из самых комфортных способов получения медицинской помощи для пациентов, так как они могут проконсультироваться с врачом в домашних условиях. Таким образом медики также могут осуществлять постоянное наблюдение за пациентами, вовремя выявлять малейшие ухудшения здоровья и при необходимости направить бригаду скорой помощи.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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