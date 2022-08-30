Мачеха дочки Анастасии Волочковой рассказала о воспитании девочки

Дочь балерины Анастасии Волочковой живет с папой и мачехой. Дочь звезды уже четыре года не живет вместе с матерью в ее загородном доме. Звездная наследница, которой вот-вот исполнился 17 лет, обосновалась у отца Игоря Вдовина и поладила с его новой женой Еленой Николаевой. Ариадна не съехала от папы, даже когда ее мачеха впервые стала мамой, родив бизнесмену сына. Волочкова уверяет, что Николаева не любит ее дочь и не заботится о ней, однако девушке приходится со всем мириться, потому что из московской квартиры ей ближе добираться до учебы. Однако телеведущая дала понять, что экс-балерина на нее наговаривает и Ариадну она никогда не притесняла.«Все как-то сложилось само собой. Мы все друг другу понравились. У подростков и правда бывают разные периоды в отношениях с миром, окружающими и самими собой. Главное, какие уроки для себя они из этого выносят, делают ли их лучше и счастливее ежедневные поступки и изменения», — рассказала Елена о воспитании наследницы Волочковой. Николаева уточнила, что взяла под свое крыло не только Ариадну, но и старших сыновей Вдовина от предыдущих браков. В ее доме всем нашлось место, и большая семья ничуть не смущает телеведущую. «Помимо Ариадны, с нами до недавнего времени жили и уже повзрослевшие, отправившиеся в свободное плавание сыновья Игоря. Они просто потрясающие в своих личностных качествах, очень-очень красивые, и я рада, что у них растет маленький брат. Надеюсь, он будет на них похож. И, конечно, я очень хочу, чтобы сын стал копией своего папы», — поделилась Николаева своими чувствами в беседе с Teleprogramma.pro.