Максим Галкин вернется в Россию, считает Шахназаров

Журналист считает, что артист Максим Галкин скоро появится на родине. Громкой темой последних дней стало возвращение Аллы Пугачевой, которая сдержала слово и приехала в родную страну аккурат к 1 сентября. Правда, камбэк певицы состоялся без супруга Максима Галкина. Возвращение Аллы Пугачевой оказалось неожиданным. Несмотря на то, что она сама говорила — приедет к 1 сентября. Просто верилось в это с трудом. Однако 27 августа дизайнер Игорь Гуляев опубликовал кадры встречи с Аллой Борисовной. Артистка приехала в бутик к давнему другу, а затем прогулялась по центру Москвы. При этом Максим Галкин супругу не сопровождал. Он в это время публиковал кадры из Европы, рассказывая о своих концертах. Также он показал, как Лиза и Гарри занимаются в онлайн-режиме. Это натолкнуло многих пользователей на мысль, что двойняшки остались в Юрмале. Официально это пока не подтверждено. Поклонники думают, что Пугачева вряд ли захочет надолго оставаться без семьи. Значит, скоро здесь появятся и остальные звездные домочадцы. В этом уверен журналист Михаил Шахназаров, прокомментировавший возвращение Примадонны.«Не думаю, что Пугачева способна навести порядок в наших головах. Если она хочет это сделать с людьми, которые ей близки по духу — пожалуйста. Но даю прогноз: скоро появится Максим Галкин», — заявил Михаил в эфире шоу «Полный абзац». Ведущий считает, что семья не должна долго оставаться без главы. Да это и неправильно. Только вот к возвращению юмориста многие относятся скептически. Дело в том, что в отличие от Примадонны, которая так и не высказалась относительно политики, Максим несколько раз делал громкие заявления в социальных сетях, а позже нелестно шутил о России на концертах. Приедет ли Максим — большой вопрос. Вопреки слухам, его ни в чем не обвиняют, он даже не попал под штрафы. Единственное, что может тормозить юмориста — плотный график. В начале сентября у него выступления в Австралии, затем снова в Европе, а после — тур по США.