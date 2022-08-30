Мария Кожевникова призналась, что с утра ее нормальная жизнь кончилась

Актриса Мария Кожевникова рассказала о своем тяжелом состоянии. Артистка проснулась знаменитой, сыграв Аллочку в сериале «Универ». После этой роли образ легкомысленной красотки прилепился к ней на долгие годы. И для многих стало большой неожиданностью, когда актриса вдруг баллотировалась в Госдуму, где проработала 5 лет. Это оказалось тяжелейшим периодом, и потом ее накрыла жесточайшая депрессия, которая продолжалась три года. Несмотря на то, что внешне у актрисы все хорошо – она счастливая мама, жена, все в порядке с карьерой – Мария призналась, что до сих пор продолжает бороться со стрессом. «Нельзя по щелчку пальцев резко вновь стать весёлым и жизнерадостным человеком. Я до сих пор ещё потихоньку выхожу из депрессии. Мне раньше казалось, что это все дурость, возникающая от безделья. Пока сама не попала в такую ситуацию... И тут вдруг ты просыпаешься с утра, и тебе ничего не надо, ничего не хочется, нет ни цели, ни мечты. Не было желания общаться с друзьями, я перестала брать трубку – и девяносто процентов из моего прежнего круга общения сами собой отпали», — поделилась актриса.Она осознала, что просто функционирует как мама, на каком-то инстинктивном уровне. Собственно, только успехи детей ее и радуют. Но что будет, когда они вырастут и заведут свои семьи? Мария пришла к выводу: любой маме нужно не только думать о детях, но и не забывать о своей жизни. И сейчас у нее начались в жизни перемены. «Сейчас у меня постепенно появляется желание что-то делать и к чему-то стремиться. Раскрою секрет: недавно записала песню… Песня для комедийного проекта, но, возможно, я выпущу её раньше выхода фильма. Я вложила большие деньги в два экологических проекта и сейчас очень интересуюсь направлением здорового питания. Может быть, даже попробую себя в сфере сельского хозяйства», — рассказала «Собеседнику» Кожевникова.