Мария Кожевникова: «Проснулась, а нет ни цели, ни мечты. Занимаюсь своим ментальным здоровьем»

Мария Кожевникова борется с меланхолией, которая преследует ее три года. Актриса лечит ментальное здоровье и всеми силами старается избавиться от усталости. Звезда «Универа» рассказала, как переживает нелегкое для себя время.

Несколько лет назад Мария Кожевникова впала в депрессию, из которой до сих пор не может выбраться. Артистка не понимает, что произошло, ведь у нее все есть: успешная карьера, муж, дети. Звезда кино делает все, чтобы победить недуг, но пока не совсем выходит.

«Нельзя по щелчку пальцев резко вновь стать веселым и жизнерадостным человеком. Я до сих пор потихоньку выхожу из депрессии. Мне раньше казалось, что это все дурость, возникающая от безделья. Пока сама не попала в такую ситуацию. Понятно, когда у человека нет работы, денег или негде жить, ему есть из-за чего переживать. Но у меня все прекрасно — наверное, многие девочки мечтали бы оказаться на моем месте. И тут вдруг ты просыпаешься с утра, и тебе ничего не надо, ничего не хочется, нет ни цели, ни мечты. Не было желания общаться с друзьями, я перестала брать трубку — и девяносто процентов из моего прежнего круга общения сами собой отпали... За политикой мало слежу, предпочитаю заниматься своим ментальным здоровьем», — призналась 37-летняя актриса.

Не закрыться в себе Марии помогли сыновья — Иван, Максим и Василий. «Я функционировала как мама и выполняла все свои обязанности, но это происходило на каком-то инстинктивном уровне. Успехам детей я радовалась так, как никогда не радовалась своим. Но дети вырастут и заведут свои семьи. А я останусь. И для чего я буду жить? Ведь у каждого есть свое предназначение и цель. Поэтому любой маме нужно думать не только о детях, но и не забывать о своей жизни», — поделилась мыслями Кожевникова.

Если бы не творчество, то актриса, наверное, и сейчас бы сидела дома и ни с кем не контактировала. Мария записала трек и благодаря этому стала понемногу забывать о грусти и апатии.

«Сейчас у меня постепенно появляется желание что-то делать и к чему-то стремиться. Раскрою секрет: недавно записала песню. Всем, кто слушал, очень нравится. Песня для комедийного проекта, но, возможно, я выпущу ее раньше выхода фильма. Я вложила большие деньги в два экологических проекта и сейчас очень интересуюсь направлением здорового питания. Может быть, даже попробую себя в сфере сельского хозяйства. У меня свой огород, выращиваю помидоры и огурцы. Если бы мне в 30 лет кто-то сказал, что буду полоть грядки, я бы приняла этого человека за сумасшедшего!» — заключила артистка.