Мария Максакова нелестно высказалась о супруге Валентина Юдашкина
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Мария Максакова нелестно высказалась о супруге Валентина Юдашкина

Мария Максакова нелестно высказалась о супруге Валентина Юдашкина
Оперная певица Мария Максакова назвала Марину Юдашкину «обычным парикмахером» и любительницей светских мероприятий. В этом году 15 июля в семье российского модельера Валентина Юдашкина случилось очередное пополнение. Его единственная дочь и наследница Галина стала мамой уже в третий раз. С 2019 года Галина вместе с детьми и мужем Петром Максаковым живет в Гонконге. Причина такой долгой поездки была серьезная — семейный бизнес. Вместе с отцом 32-летняя наследница решила развивать азиатское направление бренда Valentin Yudashkin, в котором занимает пост креативного директора. Однако если изначально переезд в Гонконг предполагался на несколько месяцев, то в итоге из-за пандемии Галина несколько лет не могла вернуться на родину.
На днях фамилия Юдашкиных вновь оказалась в новостных заголовках. И весьма неожиданных. Оперная певица Мария Максакова в шоу «Гроши» оскорбительно высказалась о Марине Юдашкиной. Которая, напомним, приходится ей родственницей. Ни с того ни с сего оперная дива посетовала на большую тягу супруги модельера к светским мероприятиям. «Юдашкин и его жена страшно любят всякие тусовки. Она вообще обыкновенный парикмахер, которой несказанно повезло в жизни. И поэтому она не то что с аппетитом, а с какой-то одержимостью лезла в светскую жизнь. Это у нее мания», — говорит Максакова.
Мария вспомнила и Галину, заявив, что она и вовсе бессильна перед влиянием своего отца: «Дочь Юдашкина, Галина, замужем за моим племянником Петей. Я волею случая становилась свидетельницей их светских забав и утех. Галина Юдашкина — скрытный человек. Она тише воды и ниже травы. Она не может противостоять своему отцу».
# Шоу-бизнес Максакова Мария
По материалам: z-aya

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