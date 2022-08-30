Марс в Близнецах: кармический гороскоп до весны 2023 года

Наступает феноменально значимый период в астрологии — возвращение планеты Марс в знак Близнецы спустя долгий период — 31 год. В последний раз такое положение наблюдалось в 1990-1991 гг. Для многих людей, кто еще помнит ту пору, настанет время дублирования личной истории, когда события будут удивительным образом напоминать о прошлом. Что же обещает кармический гороскоп для каждого знака зодиака на период с сентября до весны 2023 года?

Чем запомнится Марс в Близнецах: астрологическая характеристика периода

События с сентября по конец марта 2023 года для многих знаков станут решающими. Можно ощутить связь с давно забытым прошлым и прочувствовать непрерывность потока времени, который все время закручивается в спираль. Новый виток будет проходить под влиянием мощной энергетики ретроградного Марса и принесет желание двигаться вперед к цели семимильными шагами.

Но не все удастся легко, да и необузданная мощь Близнецов будет гнать прочь тихие настроения. Активизируются сферы журналистики и коммуникаций, торговли и деловых документов. Концентрация задач на единицу времени возрастет многократно по сравнению с предыдущим периодом. Вместе с тем для части представителей зодиакального круга это отличный шанс найти себя и стать в чем-то профессионалом.





Ретроградность планеты будет влиять на скорость приближения результата, но при должном упорстве это не станет помехой. Важно сохранить хорошие отношения с родными, хотя Марс и будет подталкивать нас к сарказму и взаимным обвинениям. Плюс в том, что многие наконец поймут, в чем корень их проблем в общении, а значит, смогут с этим работать.

Наиболее успешными в период Марса в Близнецах будут люди, работающие со словом, как устным, так и письменным, а также специалисты в сфере торговли. Многие смогут выгодно продать свои проекты, продвинуть блоги, найти спонсоров и т.д.

Кармический гороскоп до весны 2023 года для всех знаков зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

В ближайшие месяцы влияние Марса на вас будет огромно, ведь огненная планета — как раз управитель вашего знака. Связаны изменения с перемещением в пространстве, потому не исключен переезд по семейным причинам либо по работе. Без четкого плана и распорядка дня вам не обойтись, потому что суток будет реально не хватать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы смогут увеличить доход не через свою сферу деятельности, потому не отказывайтесь, если вам предложат подработку. Поначалу вы испугаетесь нагрузки, но результат принесет удовлетворение. Добавит энергии нормализация рациона.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вероятны кардинальные перемены во внешнем облике в сторону улучшения. Спортсмены достигнут значительных результатов, а простые любители тренировок будут довольны своим телом. Некоторые представители знака поменяют фамилию или переоформят какие-то другие документы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки смогут под влиянием Марса попрощаться с мешающими аспектами. Это могут быть социальные связи, лишние вещи либо же вредные привычки. Не исключено, что вы будете задействованы в проекте, который до поры до времени будет секретным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Общительным Львам Марс в Близнецах подарит возможность стать успешным блогером либо раскрутить свой аккаунт. Присмотритесь к выгодным предложениям и заведите нужные знакомства. Но при этом не забывайте о друзьях — они могут быть обделены вашим вниманием.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Положение светил на небе скажется и на профессиональном успехе Дев. Те представители знака, которые заняты в сфере продаж, смогут поднять спрос на товары или услуги. А те, которые обретают новые знания, покажут отличные результаты. Все, что вы сейчас делаете, кармически важно для вашего развития.

Весы (23 сентября — 22 октября)

7 месяцев пребывания Марса в знаке Близнецы сможет серьезно сказаться на вашем мировоззрении. Вы словно увидите то, что раньше для вас не существовало, а после появятся и новые интересы. Как результат — новая работа, переезд, путешествия, идеи и проекты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Время проработки личных неприятностей. Вам удастся справится с проблемами, но не факт, что в одиночку. Марс — планета Скорпиона, потому отсидеться в сторонке не выйдет: вас завалят документами, будут звонить телефоны, а начальство потребует отчет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Многие сферы жизни подвергнутся встряске в ближайшие месяцы. Неизбежно будет возникать недопонимание с партнерами и коллегами. Желание порвать контакты с вечера и резкое изменение мнения с утра — это то, что Стрельцы будут испытывать очень часто.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Марс заставит Козерогов стать еще более деловыми и трудолюбивыми, чем ранее. Будет много задач, причем часть из них вам делегируют другие работники из-за своей некомпетентности. Важно не забывать о собственном здоровье, поддерживать режим сна и питания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи будут в большей мере заняты семьей, особенно много они станут контактировать с детьми. Но речь не идет об отдыхе. Скорее, вам нужно будет заняться воспитанием, помочь малышам в учебе, записать ребенка в секцию или пообщаться с классным руководителем. Кроме этого, грядет какая-то бумажная волокита.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Красная планета подтолкнет Рыб к переезду, возможно, вынужденному. Но это не значит, что вам придется обязательно грустить по этому поводу. Если найти положительные стороны в смене обстановки, то переезд пройдет легче и веселее. Те граждане, которые будут продавать недвижимость, могут столкнуться с задержками и невыполнением обязанностей со стороны участников договора.