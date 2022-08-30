Мирослава Карпович испытывает боль после расставания с Павлом Прилучным
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Мирослава Карпович испытывает боль после расставания с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович испытывает боль после расставания с Павлом Прилучным
Актриса Мирослава Карпович заговорила о страданиях. Несколько дней назад Павел Прилучный с размахом отметил свою свадьбу с Зепюр Брутян. 34-летний актер отвел армянскую актрису в ЗАГС еще весной, но проведение банкета отложил на конец лета. Мирослава Карпович, которую актер бросил за несколько месяцев до женитьбы, отказывается давать любые комментарии о личной жизни. Однако в одной из своих последних публикаций она намекнула на то, что переживает тяжелый этап в своей жизни. Вскоре после того, как СМИ заполонили красивые видео с праздника Прилучного, звезда «Папиных дочек» поделилась в Сети размышлениями о страданиях.
«Будьте мягкими. Не позволяйте миру сделать вас жесткими. Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть. Не позволяйте горечи украсть вашу сладость», — делится Мирослава своими мыслями. Трудно предположить, что сильнее задело «папину дочку»: поспешная свадьба её экс-бойфренда или его интервью, которое вышло на днях. Проблема в том, что в разговоре с Надеждой Стрелец актер неожиданно отрекся от романа с Мирославой. Прилучный назвал Карпович «потрясающей девчонкой», но подчеркнул, что за два года общения она так и не получила статус возлюбленной. Стоит отметить, что свадьбу Прилучного отказывается комментировать и его бывшая жена Агата Муцениеце. Кстати, ей в недавнем интервью её бывшего мужа тоже «досталось». Актер сказал о том, что из-за экс-супруги, якобы беспочвенно обвинившей его в побоях и проблемах с алкоголем, прожил «три года ада».
# Шоу-бизнес Карпович Мирослава
По материалам: z-aya

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