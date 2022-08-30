"Молодежка ОНФ" отмечает пятилетие

Вадим Карасев

Президентское молодежное движение "Молодежка ОНФ" празднует первый юбилей – пятилетие.

Впервые команда молодых людей заявила о себе 30 августа 2017 года на форуме "Таврида" в Крыму. Сегодня актив составляет более 80 тысяч человек во всех регионах страны.

Одним из первых команду единомышленников поздравил ее руководитель, депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии по Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Как же быстро летит время! Пять лет. Знать путь и пройти его – не одно и то же. Насколько порой это бывает нелегко, Вы теперь знаете. Команда, с Днем рождения! Желаю Вам, чтобы мечты превращались в планы, а планы были реализованы!" - отметил Кастюкевич.

Каждый день участники команды меняют к лучшему жизнь в стране, формируют культуру взаимопомощи и претворяют в жизнь самые смелые идеи.

Акции "Марафон добра для сельских библиотек", "В чем сила?", "Оставайся донором", "Сохраним Лес", "Безопасность детства" и другие, проведенные в партнерстве с аппаратом уполномоченных по правам ребенка при Президенте РФ, МЧС России, Федеральным агентством лесного хозяйства, Службой крови ФМБА, Национальным фондом содействия защите стратегических ресурсов, Ассоциацией Учителей родных и государственных языков, издательским холдингом "Эксмо-АСТ", Российским книжным союзом, стали по-настоящему народными и востребованными среди молодежи.

С начала пандемии коронавируса в России "Молодежка ОНФ" одна из первых начала помогать медицинскому сообществу и тем, кто сам не может о себе позаботиться. Такая работа велась в 70 регионах страны.

Как раз во время ограничительных мер, доставляя пожилым людям лекарства и продукты, добровольцы начали регулярную помощь одиноким людям и жителям с ограничениями по здоровью. В рамках акции взаимопомощи #МыВместе участники "Молодежки ОНФ" взяли под свое шефство и многодетные семьи. Сегодня волонтеры постоянно помогают более 1,5 тысячи подшефных во всех регионах страны.

Еще одним большим направлением работы "Молодежки ОНФ" стала помощь населению в зонах ЧС. В прошлом году команда устраняла последствия ЧС в 13 регионах. С начала этого года участники всероссийской команды "Молодежки ОНФ" ликвидировали последствия ЧС в семи регионах: Республике Хакасия и Саха (Якутия), Красноярском и Забайкальском краях, Курганской, Иркутской и Амурской областях. Добровольцы помогали населению после пожаров и ураганов.

В зоны ЧС выезжают только подготовленные волонтеры. За 2021 год обучение на базе региональных МЧС России прошли около 3000 добровольцев из 64 регионов страны, освоив навыки общественных спасателей. В этом году обучение уже прошли порядка 2000 человек.

Одним из флагманских проектов "Молодежки ОНФ" является "Тренер". Это федеральная программа по социализации трудных подростков. Проект действует в 36 субъектах страны.

О том, что "Молодежка ОНФ" одна из первых приходит на помощь, сегодня знают и жители Донбасса. Сейчас команда регулярно помогает эвакуированным жителям ЛДНР по разным направлениям в более чем 40 регионах России.

Свой юбилей "Молодежка ОНФ" отмечает в разных форматах. Запланированы праздничные флешмобы, марафоны добрых дел и встречи с другими общественными организациями, в рамках которых добровольцы обсуждают актуальные проблемы молодежи и рассматривают совместные варианты их решения.