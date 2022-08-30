Moonbeam интегрировал омничейн-протокол LayerZero

Парачейн Moonbeam интегрировал протокол обмена сообщениями между сетями LayerZero для расширения взаимодействия в Web3-пространстве, сообщает CoinDesk.

Блокчейн уже использует внутренний сервис XCM в Polkadot для связи между парачейнами. По словам CEO материнской компании проекта Moonbeam Purestake Дерека Ю, использование решения от LayerZero расширит обмен сообщениями на различные сети, включая Ethereum, BNB Chain, Polygon и другие.

В Moonbeam рассчитывают, что это побудит разработчиков развертывать на протоколе свои приложения. Интеграция призвана помочь блокчейну стать "центром активности", отметил Дерек Ю.

"Эти системы обмена сообщениями и возможности в сети означают, что ваше приложение станет довольно распространенным [в цепочках]", — заключил глава Moonbeam.

В июле команда парачейна в партнерстве с DEX Osmosis обеспечила возможность обмена токенами между экосистемами Polkadot и Cosmos.

Проект получил слот парачейна Polkadot в ноябре 2021 года по результатам второго аукциона.

Напомним, в марте разработчики LayerZero привлекли $135 млн в рамках раунда финансирования Серии A+ при оценке в $1 млрд.

В мае СМИ сообщили о планах команды довести оценку проекта до $3 млрд за счет дополнительного капитала.