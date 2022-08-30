Муцениеце о жизни с Прилучным: «Меня не устраивает красивая картинка, которая оборачивается адом»

Развод Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным до сих пор обсуждают поклонники. Многие думали, что со временем актер вернется к бывшей жене, но он отправился под венец с Зепюр Брутян.

После расставания с Агатой исполнителя главной роли в сериале «Мажор» стали замечать в компании Мирославы Карпович. «Папина дочка», хоть и не была его официальной девушкой, все время следовала за любимым и, по слухам, стремилась выйти за него замуж. Но весной их отношениях вдруг оборвались, и Прилучный стал встречаться с Зепюр Брутян. Уже позже выяснилось — предложение брюнетке он сделал на третий день общения. Регистрация прошла в мае, а свадьбу сыграли в конце августа.

Естественно, всем интересно мнение Агаты Муцениеце о том, как живет ее бывший. И хоть актриса напрямую не говорит об этом, но тонко намекает — в ее браке, как и в жизни Павла, не все бывает гладко.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом», — призналась звезда.

Многие проецируют эти слова на отношения Агаты и Прилучного. Актриса сама долгое время строила идеальную семью и пыталась доказать всем, что Павел прекрасный отец, хотя скандалы то и дело случались. А затем выяснилось: актер якобы поднимал на нее руку и злоупотреблял спиртными напитками. Также некоторые думают, что таким образом Агата намекает Зепюр, которая регулярно публикует счастливые фотографии с Павлом.

«Самое главное в отношениях — когда два сильных человек могут друг без друга, но не хотят. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотят этого сделать. Вот это для меня идеальный тандем, но я не уверена, что найду такой вариант», — говорит Агата о будущем избраннике.

Напомним, актриса познакомилась с Павлом на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году они тайно расписались. За годы брака у них родились сын и дочь. Развелась пара в 2020-м.