Муцениеце о жизни с Прилучным: «Меня не устраивает красивая картинка, которая оборачивается адом»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Муцениеце о жизни с Прилучным: «Меня не устраивает красивая картинка, которая оборачивается адом»

Муцениеце о жизни с Прилучным: «Меня не устраивает красивая картинка, которая оборачивается адом»

Муцениеце о жизни с Прилучным: «Меня не устраивает красивая картинка, которая оборачивается адом»

Развод Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным до сих пор обсуждают поклонники. Многие думали, что со временем актер вернется к бывшей жене, но он отправился под венец с Зепюр Брутян.


После расставания с Агатой исполнителя главной роли в сериале «Мажор» стали замечать в компании Мирославы Карпович. «Папина дочка», хоть и не была его официальной девушкой, все время следовала за любимым и, по слухам, стремилась выйти за него замуж. Но весной их отношениях вдруг оборвались, и Прилучный стал встречаться с Зепюр Брутян. Уже позже выяснилось — предложение брюнетке он сделал на третий день общения. Регистрация прошла в мае, а свадьбу сыграли в конце августа.

Естественно, всем интересно мнение Агаты Муцениеце о том, как живет ее бывший. И хоть актриса напрямую не говорит об этом, но тонко намекает — в ее браке, как и в жизни Павла, не все бывает гладко.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом», — призналась звезда.

Многие проецируют эти слова на отношения Агаты и Прилучного. Актриса сама долгое время строила идеальную семью и пыталась доказать всем, что Павел прекрасный отец, хотя скандалы то и дело случались. А затем выяснилось: актер якобы поднимал на нее руку и злоупотреблял спиртными напитками. Также некоторые думают, что таким образом Агата намекает Зепюр, которая регулярно публикует счастливые фотографии с Павлом.

«Самое главное в отношениях — когда два сильных человек могут друг без друга, но не хотят. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотят этого сделать. Вот это для меня идеальный тандем, но я не уверена, что найду такой вариант», — говорит Агата о будущем избраннике.

Напомним, актриса познакомилась с Павлом на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году они тайно расписались. За годы брака у них родились сын и дочь. Развелась пара в 2020-м.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Муцениеце о жизни с Прилучным: «Меня не устраивает красивая картинка, которая оборачивается адом»
Муцениеце о жизни с Прилучным: «Меня не устраивает красивая картинка,
Церковь России 31 августа 2022 года чтит память святых мучеников Фрола и Лавра
Церковь России 31 августа 2022 года чтит память святых мучеников
Дэниел Крейг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»
Дэниел Крейг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела
Сегодня выходит крупное DLC Children of the Worm для Back 4 Blood, представили трейлер к релизу
Сегодня выходит крупное DLC Children of the Worm для Back 4 Blood,
Binance поднялась на шестое место в глобальном рейтинге «единорогов»
Binance поднялась на шестое место в глобальном рейтинге «единорогов»
Американская нефтяная компания пригрозила России судом
Американская нефтяная компания пригрозила России судом
Как убедить жену, что ты поехал к другу помогать делать ремонт
Как убедить жену, что ты поехал к другу помогать делать ремонт
Неизвестные взломали эфир радио «Крым» и включили гимн Украины
Неизвестные взломали эфир радио «Крым» и включили гимн Украины
Эмма Уотсон снялась для обложки журнала Wonderland
Эмма Уотсон снялась для обложки журнала Wonderland
На финской таможне у россиян отнимают наличные деньги: "Открыл кошелек, достал все деньги"
На финской таможне у россиян отнимают наличные деньги: "Открыл
Россиянин забыл на рыбалке пятилетнюю дочь
Россиянин забыл на рыбалке пятилетнюю дочь
Валерий Меладзе, чтобы хоть где-то выступать, снизил свои гонорары
Валерий Меладзе, чтобы хоть где-то выступать, снизил свои гонорары

Топ на сегодня

Дочь Глюкозы считает себя небинарной личностью: что об этом думает сама певица
Дочь Глюкозы считает себя небинарной личностью: что об этом думает
"Контрнаступление" на Херсон поссорило США и Великобританию
"Контрнаступление" на Херсон поссорило США и Великобританию
Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Романтический ужин и фото на память: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили свой медовый месяц в Италии
Романтический ужин и фото на память: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева
Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева

Еще по теме

Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции
"Три года ада": Прилучный рассказал о болезненном разводе с Муцениеце и отношениях с Карпович
Павел Прилучный успевает сняться с Брутян и в лифте, и в пробке
Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой