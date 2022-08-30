Муж Насти Каменских попал в больницу с парализованным лицом

Певица Настя Каменских рассказала о состоянии Потапа. Недавно Настя Каменских вернулась в родную Украину без мужа, рэпера Потапа. Как оказалось, у музыканта возникли серьезные проблемы со здоровьем на фоне стресса и сильных переживаний. Сейчас 41-летний Потап находится в Европе, где проходит лечение. Настя Каменских не озвучивает диагноз супруга, зато признается, что ему сейчас очень тяжело. «У него отняло половину лица. Все переживают, и мой Леша — не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица», — разоткровенничалась исполнительница в новом интервью.Напомним, Потап длительное время поливал грязью Россию, в которой в свое время пользовался популярностью. Теперь артисту и его жене запрещен въезд в страну до 2072 года. По этому поводу уже высказался артист цирка Эдгард Запашный, считающий такое решение властей справедливым. «На сегодняшний день на Потапа, на его супругу, такую же хайпожорку Настю Каменских, составлен протокол, ограничивающий их въезд на территорию России в течение следующих 50 лет. Если это ограничение снимут, то у Потапа появится возможность купить билеты на концерты Олега Газманова и, может быть, после этого зайти за кулисы и попросить у него автограф», — делился Запашный.