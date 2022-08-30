Муж Нюши высказался о большой разнице в возрасте с женой

Супруг певицы Нюши, Игорь Сивов намного старше своей жены. 42-летний бизнесмен разоткровенничался о браке с певицей. Игорь Сивов объяснил, как 10-летняя разница в возрасте с Нюшей отразилась на их семейной жизни. Игорь счастлив в браке с исполнительницей хита «Цунами» более пяти лет. Пара воспитывает 3-летнюю дочь Симбу и 8-месячного сына Саффрона. Для Нюши это первый брак, а Игорь до встречи с ней уже был женат. У избранника поп-звезды также есть двое сыновей от предыдущих отношений. Бизнесмен рассказал, как ему с таким богатым опытом удается уживаться с молодой женой. Игорь заверил, что не испытывает трудностей в таких отношениях.«Разница в возрасте, думаю, будет ощутима, только когда паспорта можно положить на стол. Что касается нас: в каких-то ситуациях я прямо вижу, что моя любимая жена где-то мудрее меня. Здесь вопрос не в возрасте, а во внутреннем состоянии. Что мы из прошлых жизней наших принесли. У нас нет четкого разграничения, что кто-то младше, а кто-то старше. Есть внутренняя мудрость, и это самое главное», — пояснил Игорь. Многодетный отец раскрыл один из секретов своего семейного счастья. По словам Сивова, между ним и Нюшей происходит правильный обмен энергиями: когда оба сначала наполняются, а потом делятся ей со своими близкими людьми. «Когда мы хотим поделиться нашей любовью, мы должны четко понимать, что любовью мы можем делиться только тогда, когда чувствуем любовь внутри – к себе, к делу, которое мы выбрали. В первую очередь жена наполняется сама, а потом уже делится со мной. Так же делаю и я», — добавил Сивов. Артистка смогла найти общий язык с детьми мужа от первого брака. Нюша взяла с собой пасынка в семейный отпуск на Мальдивы.