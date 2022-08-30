На финской таможне у россиян отнимают наличные деньги: "Открыл кошелек, достал все деньги"
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На финской таможне у россиян отнимают наличные деньги: "Открыл кошелек, достал все деньги"

На финской таможне у россиян отнимают наличные деньги: "Открыл кошелек, достал все деньги"

Финские таможенники забрали почти 1400 евро у россиянина, возвращавшегося в РФ. Об этом пишет петербургское издание "Фонтанка".

Мужчина по имени Юрий в конце августа отправился в Белград с деловой поездкой, летел в столицу Сербии через Хельсинки. Вернувшись, петербуржец решил воспользоваться дорогой Ваалимаа-Торфяновка, чтобы оказаться в России. Поездка домой обернулась для Юрия неприятными обстоятельствами: финские таможенники забрали у него 1390 евро наличных денег.


"Открыл кошелек, достал все деньги — рубли, динары, евро — дал всё. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: "Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию", – рассказал мужчина.

Как оказалось, после начала военной операции на Украину Финляндия запретила вывоз наличных евро в Россию. Служба, однако, не указала максимальную сумму, разрешённую к провозу, отметив, что валюту Евросоюза могут использовать дипломаты и физлица в целях "личного пользования".

"Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок", — сообщается на официальном сайте финляндской таможни.

Отмечается, что аналогичный запрет ввели представители Эстонии. В Финляндии после обострения отношений с Россией был введён запрет на провоз предметов роскоши, а именно товаров стоимостью выше 300 евро за единицу. Исключения составляют смартфоны, компьютеры, бытовая техника, верхний ценовой порог которых составляет 750 евро.

В середине августа журналиста архангельского портала 29.ru Ярослава Вареника не пустили в Эстонию и аннулировали шенгенскую визу из-за того, что он не смог подтвердить бронь отеля. Это стало одним из витков "визовой войны" между Россией и Прибалтикой.

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По материалам: uposters.ru

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