На «Госуслугах» восстановили работу нескольких разделов
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На «Госуслугах» восстановили работу нескольких разделов

На «Госуслугах» восстановили работу нескольких разделовНа портале «Госуслуги» восстановлена работа раздела по оформлению российского паспорта

На портале «Госуслуги» восстановлена работа разделов для оформления паспортов после того, как ранее в СМИ появились сообщения о сбоях в сервисе.

В настоящий момент на «Госуслугах» функционируют разделы по оформлению как российского, так и заграничного паспортов. Кроме того, на сайте вновь доступна регистрация приглашений на въезд в Россию для иностранцев.

О том, что на «Госуслугах» перестали работать несколько разделов, в пятницу, 26 августа, сообщил ряд СМИ. Как пишет РИА Новости, при попытке воспользоваться услугами по получению паспорта или оформлению приглашения на въезд в страну появлялось уведомление «Сервис МВД не отвечает».

Ранее сообщалось, что в приложении «Госуслуги Авто» стал доступен сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции. В Минцифры подчеркнули, что эта возможность сокращает среднее время оформления автоаварии почти в два раза.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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