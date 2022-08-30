Наркодилерша решила судиться с Netflix из-за шоу о ее жизни

Вадим Карасев

Лидер наркокартеля Сандра Авила Бельтран будет судиться с Netflix из-за шоу о ее жизни

Лидер мексиканского наркокартеля Сандра Авила Бельтран будет судиться со стриминговым сервисом Netflix и испанским телеканалом Telemundo из-за шоу о ее жизни «Королева юга». Об этом сообщает VICE.

Сериал выходит с 2011 года. Главную роль в нем исполняет Кейт Дель Кастильо. Наркодилерша, известная как Королева Тихого океана, намерена получить 40 процентов от всех доходов, которые компании получили за показ проекта. «Обе компании действовали неправомерно с намерением нанести ущерб моему имиджу и заработать на этом деньги», — завила наркодилерша.

Сандра Авила Бельтран считалась связующим звеном между мексиканским картелем Синалоа и колумбийскими производителями кокаина. В сентябре 2007 года она была арестована мексиканскими властями по обвинению в торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и отмывании денег. В 2012 году ее экстрадировали в США для предъявления обвинений, после чего она отбывала срок в Мексике. Недавно Сандра Авила Бельтран запустила TikTok и начала публиковать посты в других социальных сетях.