Настя Каменских рассказала о своей десятилетней беременности
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Настя Каменских рассказала о своей десятилетней беременности

Настя Каменских рассказала о своей десятилетней беременности
Певица Настя Каменских высказалась о своем положении. Артистка никогда не отличалась тонким силуэтом и всегда гордилась сочными формами. В одно время Настя Каменских худела, но недавно снова набрала вес. Из-за этого стали поговаривать, что супруга Потапа в ожидании первенца. Но пока Настя вынуждена разочаровать фанатов: она не торопится стать матерью. «Я уже 10 лет как беременная. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна!» — заверила 35-летняя исполнительница в одном из последних интервью. Напомним, на днях Каменских впервые за полгода вернулась в родную Украину, правда, одна, без мужа.
«Конечно, совсем по-другому пахнет своя земля. Мы и припадали к ней, и целовали. Я поехала к своей маме, очень по ней соскучилась. И, конечно, родной дом — это совсем другое. Тут наша яблоня, которая в этом году уродилась. В прошлом она не давала плодов, а сейчас дала. Я просто расплакалась», — расчувствовалась певица. Последние месяцы Потап и Настя активно давали концерты в западных странах. А ведь было время, когда дуэт пользовался популярностью в России, но теперь им придется позабыть об РФ до 2072 года. Но супругов, похоже, нисколько не печалит это. Так, рэпер активно поливает грязью россиян, не скупясь на резкие выражения. «На сегодняшний день на Потапа, на его супругу, такую же хайпожорку Настю Каменских, составлен протокол, ограничивающий их въезд на территорию России в течение следующих 50 лет. Если это ограничение снимут, то у Потапа появится возможность купить билеты на концерты Олега Газманова и, может быть, после этого зайти за кулисы и попросить у него автограф», — высказывался по этому поводу Эдгард Запашный.
# Шоу-бизнес Каменских Настя
По материалам: z-aya

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