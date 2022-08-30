Наталья Фриске о бывшем, от которого ушла беременной: «Прощала ему вранье и гуляния»
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Наталья Фриске о бывшем, от которого ушла беременной: «Прощала ему вранье и гуляния»

Наталья Фриске о бывшем, от которого ушла беременной: «Прощала ему вранье и гуляния»

Наталья Фриске рассталась с избранником, будучи на раннем сроке беременности. Сестра Жанны не озвучивала причины, по которым ушла от бойфренда, а лишь лаконично отмечала — не сошлись характерами. Сейчас же она решила рассказать всю правду.


Поначалу Наталья скрывала личность отца дочери, но позже тайное стало явным. Женщина родила от стилиста Александра Титова, с которым встречалась несколько месяцев. Фриске очень любила бывшего ухажера, а потому закрывала глаза на его поведение.

«Я прощала ему вранье, прощала ему гуляния», — вздыхает 36-летняя Наталья в анонсе программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Похоже, с экс-избранником Фриске не общается. Видится ли маленькая Луна с папой — неизвестно, по крайней мере, Александр не мелькает в соцсетях Натальи.

Если у Фриске остались обиды на бывшего, то у ее отца Владимира Борисовича прекрасные отношения с несостоявшимся зятем. Папа Натальи горой стоит за Титова. «Они у нас постоянно жили, я не знаю, какие там проблемы. Саша мне каждый день звонит. Он очень хотел этого ребенка. Мы с ним разговаривали днями и ночами», — откровенничал звездный дедушка.

Сестра Жанны в свою очередь не хочет, чтобы у нее расспрашивали про Александра. «Я совершила большую ошибку, позволив ему встретить нас из роддома, — говорила она. — Но Луна взяла от всех понемногу. Дедушкины пальчики, дедушкины ноги — это самое главное. Он говорил: «Ноги ровные, значит, мои». Губы от папы. От меня все самое главное — это доброта и спокойствие».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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