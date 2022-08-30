Назван способ обнаружить взлом Wi-Fi-роутера
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Назван способ обнаружить взлом Wi-Fi-роутера

Назван способ обнаружить взлом Wi-Fi-роутераСпециалист Раевский: взлом соседями вашего Wi-Fi-роутера может обернуться уголовным делом

Подключение неизвестного пользователя к вашему домашнему Wi-Fi-роутеру может привести не только к снижению скорости загрузки веб-сайтов и приложений, а может обернуться уголовным делом. Способ обнаружить взлом роутера назвал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в интервью радио Sputnik.

«Если кто-то подключится к вашему Wi-Fi и будет заниматься какими-то противоправными действиями, то в конце концов к вам могут прийти в результате расследования этого инцидента, и вам придется доказывать, что это не вы», — отметил специалист.

По словам Раевского, злоумышленники с чужих IP-адресов могут распространять запрещенный контент и делать мошеннические рассылки. Также они способны распространять фейковую информацию или призывы к экстремизму. Хозяин роутера сможет доказать свою непричастность к правонарушению, но «для этого потребуется много времени и нервов», уверен эксперт.

Основная причина, по которой к роутеру смогут подключиться посторонние — использование слабого пароля или отсутствие пароля вообще. Также следует следить за прошивкой роутера, которую периодически нужно обновлять. Определить воровство вашего трафика можно только одним способом.

«Когда чужой подключается к интернету через роутер, то это никак и нигде не отображается. Таких функций нет обычно нигде, поэтому здесь надо время от времени вручную подключаться и смотреть, кто в настоящий момент пользуется роутером», — отметил Раевский.

В апреле «Ростех» анонсировал отечественный роутер с защитой от DoS- и DDoS-атак. Девайс базируется на процессоре «Байкал BE-T1000».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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