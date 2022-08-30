Нейросеть изобразила самые обыкновенные бургеры так, если бы их взялись написать величайшие художники мира
Классическое художественное искусство вдохновляет, наполняет и обогащает человеческую личность. Впрочем, бургер делает то же самое, только уже на физическом уровне. А что, если объединить две эти великолепные вещи: пищу духовную и пищу съедобную?
Мультимедийный художник Александр Доброкотов взял и воплотил эту идею в реальность, обратившись за помощью к нейросети, которая изобразила данный кулинарный шедевр в стиле именитых художников. Да-да, использовать искусственный интеллект в творчестве становится очень модным, но самое главное, что результат, как правило, получается весьма неординарный, а по сему исключительно любопытный. Итак, друзья, насыщайтесь результатом творчества Александра!
Иван Шишкин
Винсент Ван Гог
Микеланджело
Рене Магритт
Нейросеть умеет не только воплощать в жизнь что-то новое на заданную тему, но и прекрасно дорисовывать великие объекты культуры.
Эдвард Хоппер
Фрида Кало
Рембрандт
На самом деле, какими только умениями не обладает нейросеть! Вы только посмотрите какие потрясающие постеры были созданы искусственным интеллектом — не в бровь, а в глаз!
Кацусика Хокусай
Джексон Поллок
Иван Айвазовский
Результат работы Александра немного напоминает нам экспресс-тест на тему «А ты какая булочка сегодня?» 🙂