Невероятные происшествия на дороге, в которые никто бы не поверил, если бы не фото
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Невероятные происшествия на дороге, в которые никто бы не поверил, если бы не фото

Невероятные происшествия на дороге, в которые никто бы не поверил, если бы не фото

Как же все-таки здорово, что мы живем в мир цифровых технологий и можем запечатлеть все странное, с чем сталкиваемся... И если бы не фото, то никто бы точно не поверил в эти 28 странных вещей, произошедших на дороге.

1. "Мой друг сделал это фото, когда ехал на работу"

2. "Только посмотрите на этого крутого парня"

3. "Я немного высунула ноги из окна машины, и вот что произошло"

4. "Мой друг рассказывал, что каждое утро, когда он едет на работу, дорогу перебегает курица, естественно, ему никто не верил... Пока он не предоставил доказательства"

5. Нарисовать такой реалистичный туннель - не самая лучшая идея

6. Вот как можно снимать стресс в пробках. Да это же гениально, черт возьми!

7. "Надеюсь, у этой кошки есть права"

8. "Пробка с этим парнем была сплошным весельем"

9. "Моего сына остановила дорожная полиция. Выписали штраф за грязный подгузник
"

10. "Все смотрели "Пункт назначения 2", так что никто не хотел ехать позади этого грузовика"

11. Для понтов не бывает плохой погоды

12. "А я думал, что НЛО летает, пока не встретил этих ребят на дороге"

13. "Кто-то должен предупредить Дракулу и Калленов, что за ними выехали
"

14. "А вас тоже раздражают матери, которые кормят детей грудью в публичных местах?"

15. "Мне бы точно не поверили, если бы не фото"

16. "Лучшее колесо эвер"

17. "Водитель этой фуры с шаурмой знает, как зарабатывать на пробках"

18. "Такого я точно не ожидал"

19. "Когда у тебя нет предупреждающего треугольника, но есть перец и помидоры"

20. "Встретил этого крутого старичка на дороге вчера"

21. Суперкреативный водитель

22. Да что вы знаете о крутом дизайне :)

23. "Мне так жаль! Я был за рулем 14 часов подряд, а еще я - собака"

24. Когда в грубине души мечтал о спорткаре

25. - Почему опоздал на работу? - Вы не поверите...

26. "Они понятия не имеют, что я в машине. Посигналить?"

27. "Вот почему не стоит игнорировать оранжевые конусы на дороге"

28. "ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ"

# Интересное
По материалам: Юмор

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