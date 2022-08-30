Никита Ефремов показал себя изрядно располневшим
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Никита Ефремов показал себя изрядно располневшим

Никита Ефремов показал себя изрядно располневшим
Актер Никита Ефремов поделился фото, на котором его практически не узнать. Популярный актер Никита Ефремов, которого в самых разных ролях в кино объединяло одно – он всегда оставался красавчиком – на этот раз просто шокировал своих поклонников. Звезда сериалов «Нулевой пациент», «Лондонград» и «Хороший человек» показал, как мог бы выглядеть, если бы весил килограммов на 50, а то и 70 больше. Понятно, что такой образ Никита примерил для съемок, но увиденное подписчиков просто напугало. Судя по всему, Никита показал, как проходили подготовки к съемкам в спин-оффе нашумевшего сериала «Содержанки». Героя Ефремова зовут Аркадий Булавкин, и он крупный чиновник с 56-м размером одежды Для создания образа 140-килограммового политика понадобились пластический грим и силиконовые накладки. В команде «Содержанок» рассказывали, что лицевая накладка изготовлена с учетом мимических особенностей актера: она добавляет объема там, где он бы мог появиться, если бы Никита реально поправился.
Сам Никита говорит, что такие роли ему интересны: можно классно подурачиться: «Когда я увидел в зеркале, как выглядит Аркадий Булавкин, стал продумывать, какой голос ему подходит, какая у него походка, манера поведения, как он будет действовать в сексуальных сценах. Для меня этот герой — человек, который боится абсолютно всего, и этот страх он пытается заткнуть властью, сексом, едой. Играть такие характерные роли особенно интересно, в этом есть возможность хорошо подурачиться и поработать со своей тенью». Впрочем, актерам не впервой идти на рискованные эксперименты с внешностью ради новой роли. Так, недавно режиссер фильма «Поддубный» делился, на какие жертвы пришлось пойти Михаилу Пореченкову ради съемок в этом проекте.
# Шоу-бизнес Ефремов Никита
По материалам: z-aya

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