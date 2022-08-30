Никита Михалков заявил, что артисты всю жизнь прислуживали и веселили

Режиссер Никита Михалков не понимает, почему знаменитостей считают элитой. Артист в соцсетях заявил, что в России слишком преувеличивают роль артистов. «На каком этапе истории нас убедили, что актеры — это элита? Какая элита? Во все времена Российской Империи они всегда были за порогом. Прислуживали и веселили», сказал Никита Михалков.Как добавил Михалков, артисты не элитарнее медиков и ученых. «Если они завтра не выйдут на работу, то в стране и для каждого из нас ничего не изменится», — заметил режиссер. Напомним, что Никита Михалков — один из самых выдающихся российских режиссеров. Он создал за свою творческую карьеру не один десяток шедевров в кинематографе.