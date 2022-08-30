Новая функция Xbox позволит настроить место установки по умолчанию
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Новая функция Xbox позволит настроить место установки по умолчанию

Новая функция Xbox позволит настроить место установки по умолчанию


Прошивку Xbox продолжают улучшать, в том числе реагируя на запросы игроков. Пользователи давно просили у Microsoft дать возможность назначать место установки по умолчанию для различного типа контента, и скоро такая возможность должна появиться.

Инсайдеры уровня Alpha сегодня получают тестовую версию прошивки, которая позволяет указать различное место установки по умолчанию для контента: игр, проектов по обратной совместимости и приложений. По умолчанию для каждого типа контента будет установлено место, которое вы ранее установили в качестве места установки по умолчанию для всего контента.

Игрок также может позволить Xbox решить, куда оптимально устанавливать игры и приложения. Для этого нужно выбрать вариант установки «Пусть решает Xbox». Это приведет к тому, что консоль Xbox попытается установить выбранный тип контента на лучший доступный диск, на котором достаточно места.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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