Новый кэшбэк-сервис - как пользоваться
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Новый кэшбэк-сервис - как пользоваться

Делать покупки и зарабатывать на этом вместо того, чтобы тратить большие суммы - не об этом ли мечтают люди на фоне постоянно растущих цен в магазинах? Появившаяся несколько лет назад и сразу ставшая популярной опция cashback сделала это возможным. Магазины стали предлагать её один за другим, вскоре подключились банки, выпуская специальные карты, а затем начали появляться и сервисы, где можно сэкономить.

Новый кэшбэк-сервис - как пользоваться

Одним из таких стал сервис bonushops.ru. Он предоставляет кэшбэки для интернет-магазинов. Как выгодно покупать через этот сервис - рассказываем в этой статье.

Какие магазины подключены к Bonushops

Этот сервис специализируется на интернет-магазинах и компаниях, проводящих онлайн-обучение. К примеру, здесь https://bonushops.ru/shops/netologiya можно получить скидку на курсы от школы Нетология. Это популярный сервис, который проводит обучение современным востребованным специальностям.

Bonushops предлагает повышенный процент кэшбэка - до 30% на каждую покупку. Это может заинтересовать покупателей, которые собираются приобрести какой-либо онлайн-курс, но не могут его оплатить из-за высокой стоимости. В случае же с кэшбэком классической скидки на этот курс не будет, зато часть средств, потраченных на него, тут же вернётся к вам на карту.

Кроме этого, вы можете получать такие возвраты от покупок в магазинах других направленностей:

  • зоомагазины;
  • ювелирные;
  • продукты питания;
  • билеты и другие товары для путешествий.

Предусмотрена такая программа и для сервисов такси. Теперь можно ездить в любом направлении, не беспокоясь о том, что это может получиться слишком дорого.

Преимущества этого сервиса

Здесь можно получить код на разнообразные покупки - от обучающих курсов до продуктов питания. А это значит, что в жизни ещё больше ситуаций, когда вам может понадобиться https://bonushops.ru/ и его предложения.

Пользоваться же им очень удобно. Здесь больше 130 магазинов, к которым подключен сайт, и надо сделать несколько шагов, чтобы получить бонус:

  1. Выберите тот магазин, который вам нужен.
  2. Перейдите на его сайт.
  3. Купите необходимые товары.
  4. Дождитесь возврата части потраченной суммы.

При этом есть уточнение: переходите вы на страницу этого магазина на Бонушопс, затем оттуда - на его официальный сайт. Это важно, потому что кэшбэк-сервис сгенерировал для вас специальную ссылку.

Только перейдя по ней, вы получаете специальные условия. Если же переходите по обычной ссылке - не партнёрской - то такой переход теряет смысл, потому что при покупке здесь средства на ваш счёт вернуться не смогут. Если же вы приобретаете товар по специальной - все бонусы, которые здесь предусмотрены, будут вашими.

На главной странице сайта вы найдёте список магазинов, для которых здесь предлагаются выгодные условия покупок. Это такие известные марки, как Эльдорадо, М.Видео, Ситилинк и другие. Если же вы хотите приобрести обучающий курс или заказать такси с кэшбэком, переходите в соответствующие разделы сайта.

# Женское

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