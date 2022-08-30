Новый кэшбэк-сервис - как пользоваться
Делать покупки и зарабатывать на этом вместо того, чтобы тратить большие суммы - не об этом ли мечтают люди на фоне постоянно растущих цен в магазинах? Появившаяся несколько лет назад и сразу ставшая популярной опция cashback сделала это возможным. Магазины стали предлагать её один за другим, вскоре подключились банки, выпуская специальные карты, а затем начали появляться и сервисы, где можно сэкономить.
Одним из таких стал сервис bonushops.ru. Он предоставляет кэшбэки для интернет-магазинов. Как выгодно покупать через этот сервис - рассказываем в этой статье.
Какие магазины подключены к Bonushops
Этот сервис специализируется на интернет-магазинах и компаниях, проводящих онлайн-обучение. К примеру, здесь https://bonushops.ru/shops/netologiya можно получить скидку на курсы от школы Нетология. Это популярный сервис, который проводит обучение современным востребованным специальностям.
Bonushops предлагает повышенный процент кэшбэка - до 30% на каждую покупку. Это может заинтересовать покупателей, которые собираются приобрести какой-либо онлайн-курс, но не могут его оплатить из-за высокой стоимости. В случае же с кэшбэком классической скидки на этот курс не будет, зато часть средств, потраченных на него, тут же вернётся к вам на карту.
Кроме этого, вы можете получать такие возвраты от покупок в магазинах других направленностей:
- зоомагазины;
- ювелирные;
- продукты питания;
- билеты и другие товары для путешествий.
Предусмотрена такая программа и для сервисов такси. Теперь можно ездить в любом направлении, не беспокоясь о том, что это может получиться слишком дорого.
Преимущества этого сервиса
Здесь можно получить код на разнообразные покупки - от обучающих курсов до продуктов питания. А это значит, что в жизни ещё больше ситуаций, когда вам может понадобиться https://bonushops.ru/ и его предложения.
Пользоваться же им очень удобно. Здесь больше 130 магазинов, к которым подключен сайт, и надо сделать несколько шагов, чтобы получить бонус:
- Выберите тот магазин, который вам нужен.
- Перейдите на его сайт.
- Купите необходимые товары.
- Дождитесь возврата части потраченной суммы.
При этом есть уточнение: переходите вы на страницу этого магазина на Бонушопс, затем оттуда - на его официальный сайт. Это важно, потому что кэшбэк-сервис сгенерировал для вас специальную ссылку.
Только перейдя по ней, вы получаете специальные условия. Если же переходите по обычной ссылке - не партнёрской - то такой переход теряет смысл, потому что при покупке здесь средства на ваш счёт вернуться не смогут. Если же вы приобретаете товар по специальной - все бонусы, которые здесь предусмотрены, будут вашими.
На главной странице сайта вы найдёте список магазинов, для которых здесь предлагаются выгодные условия покупок. Это такие известные марки, как Эльдорадо, М.Видео, Ситилинк и другие. Если же вы хотите приобрести обучающий курс или заказать такси с кэшбэком, переходите в соответствующие разделы сайта.