Овны решат все вопросы, а на Раков снизойдет вдохновение: астрологический прогноз от Веры Хубелашвили на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Вера Хубелашвили составила гороскоп для каждого знака зодиака на неделю с 29 августа по 4 сентября. Многим этот период времени принесет массу приятных моментов и сюрпризов, а некоторым предстоит преодолеть трудности и препятствия на пути к цели.

Астропрогноз от Веры Хубелашвили для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков на неделю с 29 августа по 4 сентября

Овен (21 марта — 19 апреля)

На этой неделе Овнам удастся решить вопросы, связанные со своим здоровьем. Самое главное, никому не рассказывать о своих проблемах. Многим, кто будет проявлять активность, удастся достичь больших высот в творческой сфере. Семейным представителям знака необходимо выделить время, чтобы проведать своих родителей и оказать им помощь. Одиноким Овнам не стоит сидеть на месте и ждать принца, пора самим приступать к действиям.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам на этой неделе нежелательно выезжать за пределы города, поэтому от путешествий сейчас лучше отказаться. Много времени им придется потратить на решение рабочих вопросов, не исключено, что от этого будет зависеть их дальнейшая карьера. В жизни одиноких представителей знака произойдут приятные перемены. Многие повстречают человека, который сыграет важную роль в их жизни и внесет большой вклад в их будущее.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов появится много сил и энергии, благодаря чему они смогут выполнить все поставленные задачи в срок и быстрее достигнут результата. Сейчас самое время рассказать о своих идеях и предложениях — они будут оценены по достоинству. Единственное, чего не следует делать, так это вступать в споры с коллегами, иначе это приведет к конфликту и разногласиям. В личной жизни никаких кардинальных перемен не произойдет.

Рак (22 июня — 22 июля)

На Раков снизойдет вдохновение, и они смогут сделать все запланированные дела. Сейчас благоприятное время для наведения порядка в своем доме и в личной жизни. Пора наконец-то избавиться от старого и ненужного хлама. Тем, кто давно состоит в отношениях, следует задуматься над дальнейшим их развитием. Если вторая половинка не настроена на совместную жизнь, тогда лучше разорвать такую связь и заняться поиском достойного кандидата на роль супруга.

Астропрогноз от Веры Хубелашвили для Льва, Девы, Весов и Скорпионов на неделю с 29 августа по 4 сентября

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам на этой неделе не стоит взваливать на себя слишком много работы, иначе они не смогут все выполнить в срок. Настало время распрощаться с токсичными людьми, которые есть в их окружении. Представителям знака нужно меньше рассказывать о своих планах и идеях на будущее, поскольку вокруг много завистников и врагов. В личной жизни Львов могут произойти неприятности, поэтому нужно проявлять осторожность и держать язык за зубами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы будут ощущать усталость и апатию, поэтому не стоит заставлять себя что-либо делать — это не поможет улучшить продуктивность их труда. Им можно отправиться в путешествие, на время позабыв обо всех делах и задачах, тревоживших в последнее время. Не исключено, что именно на отдыхе они познакомятся с интересными людьми, которые сыграют в их жизни значимую роль.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам пора перестать думать о своем прошлом и начать составлять планы на будущее. Чтобы внести какое-то разнообразие в свою жизнь, можно отправиться в путешествие или навестить старых друзей. Если такой возможности нет, можно заняться ремонтом или хотя бы перестановкой мебели. Выходные желательно провести в компании близких людей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы долгое время трудились и показывали хорошие результаты, за что начальство их наградит и поощрит. Они могут смело приступать к новому делу, заключать сделки и проводить переговоры. Семейным представителям знака стоит уделить больше времени второй половинке и детям.

Астропрогноз от Веры Хубелашвили для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб на неделю с 29 августа по 4 сентября

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов эта неделя станет благоприятной, чтобы избавиться от вредных привычек. Сейчас сделать это будет намного проще. Астролог не рекомендует им пока переезжать на новое место жительства. Многим удастся достичь цели намного раньше, чем планировалось.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На этой неделе Козероги могут приступить к ремонту в своем жилище. Все, что бы они не начинали в этот период времени, им будет даваться легко и просто. Именно поэтому они могут начать реализацию всех своих задумок и планов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям необходимо выделить время для проведения медицинского осмотра, чтобы своевременно выявить все имеющиеся проблемы со здоровьем. Пока что не стоит слишком много времени проводить на работе, нужно больше отдыхать и расслабляться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На этой неделе Рыбам не стоит приступать к новой работе, заключению сделок и проведению переговоров. Все дело в том, что они не принесут желаемого результата, а конкуренция может все испортить. Нежелательно пока всем рассказывать о своих идеях, а то они могут быть восприняты совершенно не так, как нужно.