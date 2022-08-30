"Озлобленная женщина": Виктория Дайнеко ответила Арифулиной, назвавшей ее "неотесанной колхозницей"
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"Озлобленная женщина": Виктория Дайнеко ответила Арифулиной, назвавшей ее "неотесанной колхозницей"

"Озлобленная женщина": Виктория Дайнеко ответила Арифулиной, назвавшей ее "неотесанной колхозницей"

В 2004 году тогда еще совсем юная Виктория Дайнеко победила в пятом сезоне "Фабрики звезд", который спродюсировала Лина Арифулина. Однако по неизвестной причине у Лины осталось нелестное впечатление о Виктории.

В недавнем интервью она решила высказаться в ее адрес, применив неприятные сравнения.


Вика Дайнеко была очень простой, немножко народная, чуть-чуть неотесанная. Очень хотелось сделать ее модной, как Дженнифер Лопес. Все-таки у нее хороший вокал, хороший субтончик. Но этот колхоз, который в ней был... Его не вытащить. Вика, на мой взгляд, больше артистка группы, она не сольная певица. В ней харизмы не хватает.
В 2004 году тогда еще совсем юная Виктория Дайнеко победила в пятом сезоне "Фабрики звезд"

Виктория Дайнеко выступает на сцене уже 18 лет, но очень редко попадает в скандалы. На этот раз она не стала молчать и с насмешкой ответила Арифулиной. Певица назвала ее "озлобленной" и опровергла мнение о том, что она "не тянет".

Не тяну уже как 18 лет, но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами — уж точно ничего.
иктория Дайнеко выступает на сцене уже 18 лет, но очень редко попадает в скандалы
Дайнеко выиграла суд против бывшего мужа по поводу алиментов

Виктория была замужем за Дмитрием Клейманом с 2015 по 2017 год и родила ему дочь Лидию. После развода мужчина некоторое время пытался поддерживать отношения с девочкой, но позже совсем отдалился от прошлой семьи. Виктория не стала это терпеть и подала в суд в начале 2022 года.

Проверки длились немало, но в итоге судья огласил решение. "Суд определил место жительство ребенка с матерью, алименты 70 тысяч рублей", — рассказали изданию "СтарХит". По словам источника, певица изначально требовала 240 тысяч рублей, но Клейману удалось доказать, что он не сможет платить столько.

Виктория была замужем за Дмитрием Клейманом с 2015 по 2017 год и родила ему дочь Лидию
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По материалам: uposters.ru

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