"Озлобленная женщина": Виктория Дайнеко ответила Арифулиной, назвавшей ее "неотесанной колхозницей"
В 2004 году тогда еще совсем юная Виктория Дайнеко победила в пятом сезоне "Фабрики звезд", который спродюсировала Лина Арифулина. Однако по неизвестной причине у Лины осталось нелестное впечатление о Виктории.
В недавнем интервью она решила высказаться в ее адрес, применив неприятные сравнения.
Виктория Дайнеко выступает на сцене уже 18 лет, но очень редко попадает в скандалы. На этот раз она не стала молчать и с насмешкой ответила Арифулиной. Певица назвала ее "озлобленной" и опровергла мнение о том, что она "не тянет".
Дайнеко выиграла суд против бывшего мужа по поводу алиментов
Виктория была замужем за Дмитрием Клейманом с 2015 по 2017 год и родила ему дочь Лидию. После развода мужчина некоторое время пытался поддерживать отношения с девочкой, но позже совсем отдалился от прошлой семьи. Виктория не стала это терпеть и подала в суд в начале 2022 года.
Проверки длились немало, но в итоге судья огласил решение. "Суд определил место жительство ребенка с матерью, алименты 70 тысяч рублей", — рассказали изданию "СтарХит". По словам источника, певица изначально требовала 240 тысяч рублей, но Клейману удалось доказать, что он не сможет платить столько.