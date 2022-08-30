Оззи Осборн заявил о желании уехать из США
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Оззи Осборн заявил о желании уехать из США

Оззи Осборн заявил о желании уехать из СШАРок-музыкант Оззи Осборн заявил о желании уехать из США из-за ежедневных убийств

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн в беседе с The Observer заявил о желании уехать из США, где он постоянно проживает более двадцати лет.

«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы. Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой», — сказал он.

Жена Осборна Шэрон заявила, что США изменились кардинальным образом, и в стране не осталось ничего «объединяющего». Она также назвала Соединенные Штаты «ненормальным местом для жизни».

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил американцев в желании править миром. Музыкант объяснил это желание менталитетом граждан, из-за которого жителям других стран «приходится страдать». Он также заявил, что США наводнили весь мир военными базами и хотят продвинуться вплоть до границ России, а затем окружить Китай.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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