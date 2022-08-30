Павел Прилучный удивил всех свадьбой с Зепюр Брутян
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Павел Прилучный удивил всех свадьбой с Зепюр Брутян

Павел Прилучный удивил всех свадьбой с Зепюр Брутян
Актер Павел Прилучный 12 мая расписался в Наро-Фоминском загсе с коллегой Зепюр Брутян. Свадебное торжество Зепюр и Павла прошло в Подмосковье. Гостями вечеринки стали чуть более 60 человек, среди которых можно было увидеть Стаса Михайлов с женой, Илью Глинникова и других известных персон. «Его свадьба с Зепюр стала большой неожиданностью для всех. Но видно, что они очень любят друг друга. Счастлив за них», — поделился со «СтарХитом» друг 35-летнего Павла.
«С Пашей познакомились в рамках моей работы. Свадьба была прекрасной, в лучших армянских традициях, с шашлыком. Ведущим выступил Стас Зубков — он, кстати, вел празднование в честь 55-летия Филиппа Киркорова. Подарков было много, но гости не смогли разглядеть их — все коробки были запечатаны. Жаль, что второго дня празднования не будет», — отметил приятель звезды «Мажора».
Поклонники восторгаются щедростью актера, не поскупившегося на торжество. Немало потратил звезда «Мажора» и на наряды невесты, которых было несколько. Избранница Павла только на свадьбе сменила два образа, а еще у Зепюр было отдельное платье для венчания и для «утра невесты». Три наряда Брутян заказала у известного отечественного дизайнера Аники Керимовой. Модельер рассказала, что самым скромным было платье для православного обряда. Возлюбленная Прилучного заранее попросила сшить ей нечто элегатное без страз и блестящей вышивки. В итоге Керимова учла пожелания невесты, однако ее образ лишь с виду кажется простым.
Павел и Зепюр – весьма демократичная пара, они сразу сказали: «Мы не хотим помпезности. Хотим элегантно и со вкусом». Но называть подвенечное платье Зепюр слишком демократичным все-таки нельзя. С учетом индивидуального пошива цена такого платья в московских Домах моды составляет сто тысяч рублей, плюс-минус. Платья-футляры сейчас в тренде. Наряд Зепюр сделан из премиальной итальянской ткани, которая очень выгодно подчеркивает фигуру», — уточнила дизайнер в беседе с порталом Prozvezd.
Напомним, Прилучный и Брутян сыграли свадьбу 25 августа в Подмосковье. Однако брак пара зарегистрировала гораздо раньше – еще в мае. Повенчались же молодожены на родине Зепюр в Армении в кругу родных и самых близких. Кадры с церемонии знаменитости показали во время торжества.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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