Первую смерть от оспы обезьян зарегистрировали в США

Вадим Карасев

Власти Техаса зарегистрировали первую в США смерть от оспы обезьян

Власти штата Техас зарегистрировали первый в США случай смерти пациента от оспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости.

Скончавшимся оказался пожилой житель столичного округа Харрис. Уточняется, что у мужчины был ослаблен иммунитет. «Дело изучается на предмет установления того, какую роль в смерти сыграла оспа обезьян», — заявили в департаменте здравоохранения штата.

20 августа врачи острова Куба зарегистрировали первый в стране случай заражения вирусом оспы обезьян. По информации ведомства, инфицированный — турист из Италии, прибывший в республику 15 августа. Через два дня у него проявились симптомы заражения, а в субботу заболевание подтвердилось анализами.