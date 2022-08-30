Песков назвал вбросом информацию о поставках в Россию беспилотников из Ирана

Информация о том, что Иран якобы поставил в России беспилотники для использования на Украине, является вбросом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее в The Washington Post был опубликован материал, в котором говорилось, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотников, которые планируется использовать в ходе спецоперации на Украине. По словам Пескова, это издание в последнее время публикует очень много информационных вбросов.

«Что касается наших взаимоотношений с Ираном, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются и сейчас, и будут развиваться», — отметил официальный представитель Кремля.

В июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское руководство полагает, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения. Откуда у Соединенных Штатов такие сведения Салливан не объяснил.