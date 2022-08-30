Победитель "Лидеров России" назначен руководителем Роскадастра

Вадим Карасев

Член клуба "Эльбрус", победитель конкурса "Лидеры России" Владислав Жданов назначен на должность генерального директора публично-правовой компании "Роскадастр".

Распоряжение о назначении подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Роскадастр создан в конце 2021 года. Он будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН), сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов. Компания также станет оператором информационных систем Росреестра.

"Назначении на должность генерального директора – это, прежде всего, большая ответственность и возможность эффективно реализовать накопленный опыт и знания. Синергия общности, единой команды с Росреестром и передовых технологий будут хорошей основой для нового этапа развития в сфере земли и недвижимости", – рассказал Жданов.

Владислав Жданов победил в третьем сезоне конкурса "Лидеры России". Он отметил, что конкурс предоставляет возможности для карьерного роста, профессионального развития и взаимодействия с наставником. По итогам конкурса, Жданов получил в наставники научного руководителя Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, а также прошел обучение по специальной программе РАНХиГС "Высшая школа государственного управления".