Почти половина новостей об укусах пауков содержит дезинформацию
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Почти половина новостей об укусах пауков содержит дезинформацию

Почти половина новостей об укусах пауков содержит дезинформацию

В статье, опубликованной на прошлой неделе в журнале Current Biology, ученые показывают, что сообщения об укусах пауков часто являются ложными. Исследователи проанализировали более 5300 новостей со всего мира и обнаружили, что 43 % из них содержали так называемые «сенсационные высказывания», а 47 % — фактические ошибки. «Подавляющее большинство сообщений о пауках рассказывает о том, что они пугают и причиняют людям боль, — говорит Кэтрин Скотт из Университета Макгилла в Канаде и один из авторов статьи. — Но на деле пауки почти никогда не кусают людей».

Авторы обзора проанализировали новости за период с 2010 по 2020 год. «Сенсанционными высказываниями» в исследовании считались сообщения, содержавшие слова «дьявол» (devil), «убийца» (killer), «ужас» (terror), «противный» (nasty) и «кошмар» (nightmare) по отношению к паукам. Ученые отмечали также фактические ошибки — например, неверные описания строения пауков и преувеличения того, насколько данный паук опасен. В некоторых случаях, например, укусы приписывались паукам, которые не водятся в данной местности, а в других сообщалось о симптомах, которые не возникают при укусе паука. «Очень много историй об укусах пауков не содержали никаких доказательств того, что в этом действительно был замешан какой-либо паук», — говорит Кэтрин Скотт. Неверная информация о пауках чаще встречалась в статьях, основанных на интервью со специалистами по борьбе с вредителями и медиками, а не с учеными-арахнологами. «Даже у медицинских работников не всегда есть точная информация, и они очень часто неправильно диагностируют укусы», — добавляет Кэтрин Скотт.

Анализ также показал, что сенсационные истории часто рождались в региональных СМИ, а затем распространялись в национальных и международных публикациях. «Единственное событие, связанное с пауками, случившееся в маленьком городке в Мичигане, может быть освещено мировой прессой, что для меня было довольно удивительно», — говорит ведущий автор исследования Стефано Маммола. Ученые призывают журналистов чаще обращаться за консультацией к специалистам при подготовке материалов, а читателей — с осторожностью относиться к материалам, написанным чрезмерно эмоциональным языком.

Авторы работы считают, что ложная информация, представляющая пауков в темном свете, может нанести вред природоохранной деятельности. А вот разумная политика в этой области принесет пользу не только паукам, но и другим животным. Если станет меньше дезинформации о пауках, люди реже будут стремиться убить их пестицидами, вредными для людей и других животных.

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По материалам: polit.ru

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