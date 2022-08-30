Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой (18 фото)
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Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой (18 фото)

Пользовательница Твиттера рассказала, что может выдать ребёнок, который много сидит с бабушками и дедушками.Бабушки и дедушки могут быть суровы в воспитании своих детей. Но когда у них появляются внуки... это уже совсем другая история. Бабули и дедули обрушивают на малыша всю свою нежность и любовь. Поэтому понянчить внучек и внучков для них невероятная радость, а для мам и пап - долгожданный отдых от родительства. Правда, юные умы крайне любопытны и легко запоминают все, что слышат от старших. Это факт подтвердила одна девушка из Твиттера, которая рассказала, каким фразам научился ее племенник после общения с бабушкой и дедушкой. В итоге это выросло в целый тред, в котором пользователи поделились такими же забавными историями.

Пользовательница Твиттера рассказала, что может выдать ребёнок, который много сидит с бабушками и дедушками.


Оказалось, у других нашлись подобные истории!

Оказалось, у других нашлись подобные истории!
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой
# Главные новости
По материалам: триникси

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