Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой (18 фото)

Вадим Карасев

Бабушки и дедушки могут быть суровы в воспитании своих детей. Но когда у них появляются внуки... это уже совсем другая история. Бабули и дедули обрушивают на малыша всю свою нежность и любовь. Поэтому понянчить внучек и внучков для них невероятная радость, а для мам и пап - долгожданный отдых от родительства. Правда, юные умы крайне любопытны и легко запоминают все, что слышат от старших. Это факт подтвердила одна девушка из Твиттера, которая рассказала, каким фразам научился ее племенник после общения с бабушкой и дедушкой. В итоге это выросло в целый тред, в котором пользователи поделились такими же забавными историями.Пользовательница Твиттера рассказала, что может выдать ребёнок, который много сидит с бабушками и дедушками.Оказалось, у других нашлись подобные истории!