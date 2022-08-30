Пользователи Твиттера рассказывают, какие фразочки могут выдать дети после общения с бабушками и дедушками

Пока родители работают и некому приглядывать за детьми, малышей частенько передают под крыло бабушек и дедушек. Юные умы любопытны и легко запоминают всё, что слышат от старших. Поэтому после такого времяпровождения в речи малышей возникают забавные новые словечки, которые от них не ожидаешь услышать. Пользователи Твиттера обсуждают подобные ситуации.

Пользовательница Твиттера рассказала, что может выдать ребёнок, который много сидит с бабушками и дедушками

Девушка с ником «К.» рассказала о том, как её племянник после общения с бабушками и дедушками отвечает на вопрос о возрасте. Оказалось, у других нашлись подобные истории!

Вот так: сначала смеёшься, а потом замечаешь то же самое

Пользователи делятся своими историями

Разговоры про давление и пенсию

Не только бабушки

Когда после лета в деревне неделю отвыкаешь от говора

Спектакль для одного

Что-то остаётся и в более взрослом возрасте

В разных регионах есть свои особые словечки и выражения, и люди даже устроили челлендж, в котором поделились ими, чтобы лучше понимать друг друга.

У бабушек есть очень оригинальные слова

И ещё несколько историй напоследок

Конечно, мы можем показать вам не все «бабушкины» слова, которые привились внукам, ведь некоторые из них совершенно нецензурные. А вы замечали подобные заимствования за собой или своими детьми?