Психолог рассказала, какие женщины обречены на одиночество и почему так происходит
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Психолог рассказала, какие женщины обречены на одиночество и почему так происходит

Психолог рассказала, какие женщины обречены на одиночество и почему так происходит

Многим современным женщинам порой бывает трудно найти вторую половинку, поэтому есть риски остаться в одиночестве. Вроде она и умная, и красивая, и успешная, и чувством юмора не обделена, а семьи нет, как и счастья.

Какой женщине трудно отыскать вторую половинку

Свою роль играет фактор крупного города, где человек одинок в толпе, где его тяжело выделить. Не последнее место занимает самооценка, которая закладывается еще в детские годы, как хвалят за успехи или критикуют за провалы.

Как результат — во взрослую жизнь человек входит с нормальной, низкой или высокой самооценкой. Если она нормальная, значит, будет все хорошо, он будет двигаться своей дорогой, жить в мире и гармонии, воспринимать все ситуации и адекватно их оценивать.


Психолог Галина Охотникова отмечает, что такие дамы ищут чаще всего похожих мужчин, которые так же имеют адекватную самооценку. А вот в том случае, когда у представительницы прекрасного пола не все нормально с собственной оценкой, могут появляться проблемы.

Какие дамы могут быть несчастными

Плохо для отношений, когда у человека слишком высокая самооценка. Этот не тот вариант, когда женщина считает себя королевой, а наоборот, думает, что она слишком плохая, но мирится с этим. В таком случае дама ставит для себя цель – доказать окружающим и себе в первую очередь, что она хорошая и вправе быть счастливой.

Одинокими будут яркие и самодостаточные дамы. Но такими их воспринимают окружающие. А вот что они сами о себе мыслят, непонятно. Но очень часто именно мнение о себе портит таким женщинам жизнь.


Окружающие видят перед собой сильных и уверенных дам, но это только картинка. В действительности эти женщины внутри отличаются слабым характером, они, как маленькие дети, слишком зависят от постороннего мнения.

Может показаться, что им важен волевой представитель противоположного пола, который уверен в себе и точно знает, чего хочет. Однако они выбирают слабую личность, в которой проще отыскать доказательство своей индивидуальности. Так и существует маленькая и слабая женщина, которая все время ждет, что ее похвалят и одобрят.

Она несчастна в браке, если дело дошло, конечно, до создания семьи. У нее много претензий к своему возлюбленному: мало получает денег, не уделяет внимание, не может решить элементарные проблемы. Конечно, можно развестись, но это дело болезненное. Однако если она пройдет через него, может не только отыскать любовь, но и поменять самооценку.

Почему несчастны женщины с низкой самооценкой

Именно низкая самооценка является еще одной преградой на пути к счастью. Подобные дамы не верят в себя, не ценят свои силы и возможности, всегда считают, что они хуже остальных. Если они и ходят на романтические встречи, то явно не с тем, кто им нравится, а с мужчинами, которые их сами замечают.


Они будут хорошей добычей для манипуляторов. Они не имеют права голоса и никак не могут проявить себя в качестве личности. Если ее выбрали, женщина станет терпеть возлюбленного до последнего, и даже не подумает разводиться. Ведь это большая удача, что она не одна, и кто-то согласен жить с ней.

Женщины с низкой самооценкой имеют одно преимущество перед теми, у которых мнение о себе зашкаливает. Они привлекают к себе адекватных людей. В итоге сильный партнер может вытащить ее за собой, ведь дама очень гибкая в обучении.

Галина Охотникова также поведала, почему в мегаполисе больше одиноких личностей. Все дело в том, что часто переезд в большой город является просто методом доказать, что женщина способна принимать решение, стать успешной и удачной. Ведь, по ее мнению, именно в крупные населенные пункты стремятся попасть люди, которые имеют завышенную самооценку.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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