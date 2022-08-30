Работа в ресторане, прослушивание по видео и шок от полученной роли: главное о звезде сериала "Дом Дракона" Милли Олкок

Вадим Карасев

Пока все обсуждают сериал "Дом Дракона", Милли Олкок, сыгравшая юную наследницу престола Рейнира Таргариен, все быстрее набирает популярность. Сразу же после премьеры имя актрисы вышло в топ поисковых запросов Google (особенно пользователей интересовал ее возраст). Милли 22 года, она из Сиднея, ее полное имя — Амелия Мэй Олкок. "Дом Дракона" — первая в ее карьере роль глобального масштаба. Собрали несколько фактов о восходящей звезде.

Ее семья не связана с шоу-бизнесом

У актрисы два брата, и она говорит, что ее семья не была творческой:

Мне кажется, мой интерес к актерской профессии связан с тем, что остальные в моей семье интересовались совершенно другим. Все говорили про регби, так что мое увлечение казалось нелогичным.

Желание стать актрисой у Милли проявилось рано: в шесть лет она впервые вышла на сцену в роли Красной Шапочки в постановке местного театра.





Снимается с 14 лет

Подростком Олкок появилась в небольшой роли в австралийском сериале "Страна чудес". Потом снялась еще в нескольких телепроектах, а также в рекламных роликах KFC, шоколада Cadbury и других. Девушка пошла учиться, но бросила актерскую школу в выпускном классе ради главной роли в сериале "Пианино". Ей нужно было уехать сниматься на три месяца или остаться и закончить учебу. Милли признается, что "ни секунды не сомневалась", делая выбор между ролью и дипломом:

Я знала, что эта возможность даст мне гораздо больше ценного опыта, чем какой-то лист бумаги. Я не смогла бы отказаться и позволить страху и тревоге из-за неоконченной школы завладеть мною.

За роль в "Пианино" Милли получила свою первую кинонаграду — премию Кастинговой гильдии Австралии в номинации "Восходящая звезда". Сейчас снимается второй сезон.





Тим Минчин и Милли Алкок в сериале "Пианино"





Подрабатывала в ресторане

Когда Олкок узнала о кастинге проекта HBO "Дома Дракона", она жила на чердаке в доме мамы, ходила на прослушивания австралийских проектов и мыла посуду в ресторане, чтобы подзаработать.

Проходила кастинг "Дома Дракона" дистанционно

Прослушивания начались в ноябре 2020 года. Милли на кастинг не прилетала, она прислала продюсерам два своих видео — так называемые самопробы. После них актрису утвердили, о чем она узнала через пару недель от своего агента.

Никогда не думала, что такое со мной случится. Я замерла, сделала глубокий вдох и спросила у друга: "У тебя вино есть?" А потом позвонила маме,

— описывает Милли свою первую реакцию на эту новость. Тогда она даже не предполагала, что ей достанется одна из главных ролей, ведь еще не читала сценарий. А "позволить себе радоваться", как говорит актриса, не могла до самого начала съемок — боялась спугнуть удачу. Когда Милли утвердили на роль, она переехала из Сиднея в Лондон, где проходили съемки.









До кастинга не смотрела "Игру престолов"

Перед кастингом Милли не была знакома с оригинальным сериалом — когда он вышел, ей было всего 11 лет. Получив роль в "Доме Дракона", она стала проводить в библиотеке по шесть часов в день, изучая миры, созданные Джорджем Мартином, а также в срочном порядке посмотрела "Игру престолов" — восемь сезонов за две недели:

Я быстро стала фанаткой и поняла, почему все обожают это шоу.





Вдохновлялась образами Кейт Бланшетт и Одри Хепберн

Как утверждает Олкок, работая над ролью, она не ориентировалась на то, как Эмилия Кларк, с которой ее неизбежно будут сравнивать, сыграла Дейнерис Таргариен в "Игре престолов". По словам Милли, у нее были другие источники вдохновения: Кейт Бланшетт в "Золотом веке" и Одри Хепберн в "Римских каникулах".

Мне кажется, если бы можно было объединить двух этих героинь, — это и была бы Рейнира. Она остроумная, дерзкая, но ей приходится постоянно играть, соответствовать своей царственной роли. Однако можно увидеть, что глубоко внутри она чувствует себя довольно неуютно на этом месте.





Милли Олкок в сериале "Дом Дракона"





Милли Олкок и Эмили Кэри в сериале "Дом Дракона"

Всегда выглядела моложе своих лет

По мнению Милли, этим она отличается от "идеальных людей из Голливуда, которые в 17—18 выглядят на 25". Ее, наоборот, обычно считают младше, чем она есть на самом деле, и в этом она видит некоторые минусы:

Люди иногда не проявляют к тебе уважения из-за того, что считают тебя слишком юной,

— полагает актриса.

Возможно, выглядит моложе она еще и из-за своего небольшого роста — около 1,57 м.





Увлекается фотографией

Своей главной страстью Олкок называет кино, на втором же месте — фотография. Это хобби она приобрела во время локдауна, и на ее странице можно увидеть довольно много снятых актрисой городских пейзажей.

Кто-то посмотрит, например, на мое фото детей в Париже и скажет, что композиция неправильна. Но я считаю, что красота — в ошибках, в них есть жизнь. Способность контролировать картинку и вызывать с ее помощью те или иные чувства — вот то, что мне интересно,

— говорит Олкок.





Скрывает личную жизнь

У журналистов пока нет никаких сведений о том, что происходит в личной жизни восходящей звезды, — она не говорит и не пишет в соцсетях ничего на эту тему. Даже про семью Милли в СМИ сведений совсем мало: известно, что ее родители разведены, мать работает в сфере электронной коммерции.





Маргарита Дорошевич