Разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения NFT
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения NFT

Разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения NFT


Студия Limit Break в ходе двух инвестраундов привлекла $200 млн. Команда планирует включить элементы Web3 в модель Free-to-Play (F2P) многопользовательских онлайн-игр для мобильных устройств.



Инвестраунды возглавили Paradigm, Standard Crypto и CEO Mino Games Джош Бакли. Средства также предоставили FTX, Coinbase и Positive Sum.  


При помощи Web3 стартап планирует трансформировать F2P в модель Free-to-Own. Она предполагает возможность бесплатного выпуска пользователями генезис-NFT.


«Генезис-NFT ведут к другим невзаимозаменяемым токенам черезаирдропы и другие способы. Ни один из них не является хитроумной тактикой привлечения средств», — говорится в сообщении.


Limit Break основали бывшие CEO и CTO фирмы Machine Zone Габриэль Лейдон и Хэлберт Накагава. Студия известна такими бестселлерами, как Game of War, Mobile Strike и Final Fantasy: XV.


Напомним, в DappRadar отметили, что GameFi и метавселенные во втором квартале показали наилучшую динамику в условиях медвежьего рынка.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика gamefi, венчурные инвестиции, игры, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Что скрывается за этими скалами?
Что скрывается за этими скалами?
Разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения NFT
Разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения
Овны решат все вопросы, а на Раков снизойдет вдохновение: астрологический прогноз от Веры Хубелашвили на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Овны решат все вопросы, а на Раков снизойдет вдохновение:
В регионах РФ проводят итоговые проверки перед ЕДГ
В регионах РФ проводят итоговые проверки перед ЕДГ
Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022 года: как обезопасить себя и сберечь здоровье
Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022 года: как обезопасить себя и
Эти 4 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass: сразу 3 новинки
Эти 4 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass: сразу 3 новинки
Жених выгнал свою семью со свадьбы из-за отказа выполнять его просьбу
Жених выгнал свою семью со свадьбы из-за отказа выполнять его просьбу
Американские компании нашли способ тайно торговать с Россией
Американские компании нашли способ тайно торговать с Россией
В Госдуме предложили изменить правила перевозки животных
В Госдуме предложили изменить правила перевозки животных
Moonbeam интегрировал омничейн-протокол LayerZero
Moonbeam интегрировал омничейн-протокол LayerZero
Залипательное видео с морской красавицей
Залипательное видео с морской красавицей
Ведущие намекают Козлову, что пора узаконить отношения с Опенченко
Ведущие намекают Козлову, что пора узаконить отношения с Опенченко

Топ на сегодня

Эксперт назвал три причины слабой динамики биткоина
Эксперт назвал три причины слабой динамики биткоина
Исследователь спецслужб США заподозрил ЦРУ в причастности к убийству Дугиной
Исследователь спецслужб США заподозрил ЦРУ в причастности к убийству
«Волк с Уолл-стрит» раскритиковал высокорисковые криптовалюты
«Волк с Уолл-стрит» раскритиковал высокорисковые криптовалюты
Россияне массово задумались о смене работы
Россияне массово задумались о смене работы
Музыкальная пауза в честь дня рождения Майкла Джексона
Музыкальная пауза в честь дня рождения Майкла Джексона

Еще по теме

OTC-платформа криптодеривативов Paradigm привлекла $35 млн
Aztec привлек $17 млн от Paradigm и других инвесторов
CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры
Диетологи назвали “блинный лимит” на Масленицу