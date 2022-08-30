Разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения NFT

Студия Limit Break в ходе двух инвестраундов привлекла $200 млн. Команда планирует включить элементы Web3 в модель Free-to-Play (F2P) многопользовательских онлайн-игр для мобильных устройств.

🚨🚨🚨Limit Break is excited to announce that we have raised TWO HUNDRED MILLION DOLLARS ($200,000,000) over two rounds to build Web 3 MMO games. These rounds were led by @joshbuckley, @paradigm, & @standardcrypto 🥳 — Limit Break (@limitbreak) August 29, 2022

Инвестраунды возглавили Paradigm, Standard Crypto и CEO Mino Games Джош Бакли. Средства также предоставили FTX, Coinbase и Positive Sum.

При помощи Web3 стартап планирует трансформировать F2P в модель Free-to-Own. Она предполагает возможность бесплатного выпуска пользователями генезис-NFT.

«Генезис-NFT ведут к другим невзаимозаменяемым токенам черезаирдропы и другие способы. Ни один из них не является хитроумной тактикой привлечения средств», — говорится в сообщении.

Limit Break основали бывшие CEO и CTO фирмы Machine Zone Габриэль Лейдон и Хэлберт Накагава. Студия известна такими бестселлерами, как Game of War, Mobile Strike и Final Fantasy: XV.

Напомним, в DappRadar отметили, что GameFi и метавселенные во втором квартале показали наилучшую динамику в условиях медвежьего рынка.

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