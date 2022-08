Разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения NFT

Студия Limit Break в ходе двух инвестраундов привлекла $200 млн. Команда планирует включить элементы Web3 в модель Free-to-Play (F2P) многопользовательских онлайн-игр для мобильных устройств.

🚨🚨🚨Limit Break is excited to announce that we have raised TWO HUNDRED MILLION DOLLARS ($200,000,000) over two rounds to build Web 3 MMO games. These rounds were led by @joshbuckley, @paradigm, & @standardcrypto 🥳