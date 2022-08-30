Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox Series X | S теперь работают еще лучше
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Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox Series X | S теперь работают еще лучше

Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox Series X | S теперь работают еще лучше


Next-gen версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7, которые вышли еще в июне, получили важное обновление. Апдейт улучшает работу проектов на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5, исправляя различные баги, на которые активно жаловались игроки.

Согласно описанию обновлений, устранены различного рода ошибки, без уточнения деталей. При этом игроки отмечают, что исправлены существенные графические огрехи, которые имели место быть, особенно в версии Resident Evil 2. Плюс улучшена производительность игр.

Напомним, обновление до Xbox Series X | S получили бесплатно все обладатели копий игр Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox One.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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