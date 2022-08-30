Россияне бросились скупать БАДы в интернете

Вадим Карасев

Аналитический сервис Moneyplace: тренд на покупку БАДов с коллагеном активно растет

После уменьшения количества аптек в России на маркетплейсах растет категория БАДов и лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, свидетельствуют данные аналитического сервиса Moneyplace. Например, тренд на покупку БАДов с содержанием коллагена на Wildberries активно растет с каждым месяцем. Исследование сервиса оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Wildberries

Исходя из анализа данных Wildberries, в подкатегории «БАДы» с марта 2022 года наблюдается постепенное увеличение спроса. Пик был зафиксирован в июле. В этом месяце покупатели потратили более 333 миллионов рублей.

В подкатегории «Витаминный комплекс» на Wildberries самая высокая выручка с марта 2022 года была также зафиксирована в июле — ее объем составил чуть менее 125 миллионов рублей. Самыми часто приобретаемыми товарами оказались комплексы витаминов для мужчин, женщин, капсулы Омега 3 и витамин D3.

В категории «Лекарственные препараты» самые высокие объемы продаж наблюдались в марте: оборот составил 12,7 миллиона рублей. В этой категории популярнейшим товаром стал лекарственный препарат, применяемый в процессе реабилитация после заболеваний дыхательных путей и пневмонии.

Также в апреле, мае и июне стремительно повышался спрос на такой тип товаров, как жиросжигатель и L карнитин. С июля спрос на данные типы товаров немного снижается.

Ozon

На другом маркетплейсе — Ozon — по категориям «БАДы», «Витаминные комплексы» и «Лекарственные средства» максимальный объем выручки за последние полгода был зафиксирован в марте.

В категории товаров Ozon «БАД при простуде» с марта 2022 года пик выручки зафиксирован в мае — 3,25 миллиона рублей. На данную категорию товаров с июня спрос немного упал, а в августе вырос снова.

Несмотря на то, что в марте были закрыты продажи популярного интернет-магазина Iherb в России, сейчас на маркетплейсах наблюдается высокая частота запросов с ключевыми словами «iherb», «iherb витамины», «iherb витамины для женщин».

В июле представители фармацевтической отрасли написали обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта о внесудебной блокировке сайтов по продаже незарегистрированных биологически активных добавок (БАДов).