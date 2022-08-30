Россиянин забыл на рыбалке пятилетнюю дочь
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Россиянин забыл на рыбалке пятилетнюю дочь

Россиянин забыл на рыбалке пятилетнюю дочьПод Оренбургом мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полицейские вернули девочку домой

Житель Бузулука Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

К полицейским обратилась местная жительница. Россиянка рассказала о пропаже маленькой дочери. По ее словам, супруг утром уехал на рыбалку с девочкой, а вечером вернулся без ребенка и машины.

«Глава семьи не мог вспомнить, где находится ребенок и автомобиль. А также не смог ничего пояснить сотрудникам полиции, как он вернулся домой», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители организовали поиски ребенка, ее нашли в одном из микрорайонов Бузулука, спящей в машине. Девочку привезли в отдел полиции, откуда ее забрала мать. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее в Москве женщина забыла девятимесячного сына в салоне такси. Столичные полицейские в короткие сроки вернули ребенка домой.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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