Россиянин забыл на рыбалке пятилетнюю дочь

Вадим Карасев

Под Оренбургом мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полицейские вернули девочку домой

Житель Бузулука Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

К полицейским обратилась местная жительница. Россиянка рассказала о пропаже маленькой дочери. По ее словам, супруг утром уехал на рыбалку с девочкой, а вечером вернулся без ребенка и машины.

«Глава семьи не мог вспомнить, где находится ребенок и автомобиль. А также не смог ничего пояснить сотрудникам полиции, как он вернулся домой», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители организовали поиски ребенка, ее нашли в одном из микрорайонов Бузулука, спящей в машине. Девочку привезли в отдел полиции, откуда ее забрала мать. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее в Москве женщина забыла девятимесячного сына в салоне такси. Столичные полицейские в короткие сроки вернули ребенка домой.