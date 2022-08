Сегодня выходит крупное DLC Children of the Worm для Back 4 Blood, представили трейлер к релизу

Вадим Карасев





Сегодня выходит второе крупное дополнение для игры Back 4 Blood — кооперативного экшена про зомби, который доступен в подписке Game Pass. Дополнение под названием Children of the Worm добавляет в игру много нового контента.

В первую очередь, с DLC Children of the Worm для Back 4 Blood игроки получают доступ к новому акту кампании, с новыми картами, оружием и скинами. Кроме того, в игре появляется новый чистильщик — Дэн, который обладает способностью возрождать союзников. Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к релизу Children of the Worm.

Watch this video on YouTube

Напомним, для кооперативного прохождения контента из DLC в Back 4 Blood дополнение достаточно иметь всего одному игроку из группы.