Шэрон Стоун объяснила, почему любит фотографироваться в бикини, и рассказала о ботоксе и возрасте

Вадим Карасев

Шэрон Стоун стала героиней сентябрьского номера арабского Vogue. 64-летняя актриса снялась для обложки (на заглавных фото она позирует в желтом платье Dolce & Gabbana и голубом Zuhair Murad) и дала интервью, в котором рассказала о своем отношении к омолаживающим процедурам, своих фото в бикини и проблемах с женскими правами.





Шэрон Стоун

Стоун призналась, что инсульт, который она пережила в 2001 году, заставил ее изменить свои взгляды на бьюти-процедуры.

Были периоды на пике славы, когда я колола ботокс, филлеры и прочее, а затем у меня случился массивный инсульт и кровоизлияние в мозг, и мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и филлеров, чтобы половина моего лица снова пришла в тонус,

— рассказала актриса, отметив, что после этого косметическая хирургия для нее превратилась из "милой роскоши в огромную, болезненную неврологическую необходимость".

Говоря о бьюти-процедурах, актриса рассказала, что как-то состояла в отношениях с мужчиной моложе себя, который также спрашивал ее о том, колет ли она ботокс. На это Стоун ответила так:

Вероятно, это было бы очень хорошо для твоего и моего эго, если бы я это делала.

Вскоре после этого отношения подошли к концу, так как мужчина, по словам Шэрон, потерял к ней интерес. Этот опыт, впрочем, ничуть не расстроил кинозвезду, так как таким персонажам она сразу рекомендует "найти выход" из ее жизни.

Я чувствую, что сейчас проживаю самый захватывающий и творческий период в моей жизни. Я чувствую себя очень, очень счастливой. Я никогда не испытывала столько радости,

— призналась Шэрон.





Отвечая на комплименты в свой адрес о том, что актриса производит впечатление весьма уверенной и смелой женщины, Шэрон сказала:

Мне комфортно с собой, и я не чувствую себя лично угнетенной. Я думаю, что, вероятно, могу выразить мнение и других женщин планеты, когда говорю, что прикладываются гигантские усилия, чтобы заставить нас чувствовать себя несвободными и угнетенными. Но со мной это не пройдет.

Актриса также обратила внимание на утрату прав женщин, заявляя, что после 45 лет "женщины становятся невидимыми" в мире, где правят эйджизм и сексизм. Шэрон объяснила, что именно поэтому публикует фото в бикини (очередной такой снимок появился в ее инстаграме несколько дней назад).





Я опубликовала его, потому что чувствую, что женщины становятся невидимыми, когда становятся мамами, когда вам 45 лет, и люди проходят мимо вас, как будто вы пустое место.

Актриса добавила, что она и ее друзья приняли сознательное решение поддерживать и воодушевлять друг друга, потому что "жизнь не всегда заставляет вас чувствовать себя победителем, когда вы становитесь старше".





Продолжая тему личной жизни, Стоун вспомнила о забавном эпизоде, когда сайт знакомств заблокировал ее профиль, так как там не поверили, что это настоящая Шэрон Стоун. Актриса призналась, что не является поклонницей онлайн-знакомств, не полагается на алгоритмы таких платформ и предпочитает, когда все происходит "более естественным образом".

Когда вы встречаете кого-то, и у вас есть что-то общее, и возникает химия.





Размышляя о своей личной жизни, звезда также призналась:

Думаю, у меня было бы больше детей, если бы у меня был партнер.

У Стоун есть трое приемных сыновей. Роэна Джозефа она усыновила еще в браке в Филом Бронштейном в 2000 году, а после развода взяла на воспитание еще двух мальчиков: Лэрда Вонна в 2005 году и Куинна Келли в 2006 году.





Надя Бесчетникова