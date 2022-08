Сэм Бэнкман-Фрид опроверг планы по покупке Huobi

Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что его компания не собирается приобретать биткоин-биржу Huobi.

Just to be explicit because apparently a lot of people are saying this: No, we are not planning to acquire Huobi.

«Просто, чтобы быть откровенным, потому что многие люди говорят это: нет, мы не планируем покупать Huobi», — написал Бэнкман-Фрид.

В августе источники Bloomberg сообщили, что соучредитель платформы Леон Ли ведет переговоры с группой инвесторов о продаже 58% пакета акций. Среди потенциальных покупателей якобы фигурировали глава FTX и основатель Tron Foundation Джастин Сан.

По данным журналиста Колина Ву, на минувшей неделе адреса электронной почты всех сотрудников Huobi изменили с Huobi.com на htx-inc.com.

«Ходят слухи, что FTX завершила сделку по приобретению», — отметил Ву, добавив опровержение Бэнкмана-Фрида.

Last week, Huobi changed all employee email addresses from https://t.co/uiqrIPWAHO to https://t.co/JibBeOZb47. It is rumored that FTX has completed the acquisition. Bloomberg also reported that FTX and Justin Sun were involved. SBF said: we are not planning to acquire Huobi. https://t.co/vDbGFrik9V